După amenzile din dosarul ROBOR, băncile riscă noi sancțiuni. Consiliul Concurenței investighează scorul FICO

Băncile riscă noi amenzi după sancțiunile aplicate în dosarul ROBOR, într-o investigație separată privind schimbul de informații folosit pentru stabilirea scorului FICO și evaluarea persoanelor care solicită credite. Consiliul Concurenței suspectează o încălcare a legii și estimează că va încheia ancheta în câteva luni, cel mai probabil în 2027.

„Aveam două investigații pe bănci, una privind ROBOR-ul, care s-a finalizat, și mai este cea privind FICO, care este scoringul, modul în care băncile schimbă informații între ele ca să stabilească bonitatea unui solicitant de credite”, a declarat vineri Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la conferința „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, organizată la Sinaia.

Chirițoiu a precizat că autoritatea suspectează încălcarea legislației concurenței, ceea ce înseamnă că investigația s-ar putea încheia cu sancțiuni.

„Este o investigație unde suspectăm o încălcare a legii, deci, teoretic, se pot aplica sancțiuni”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței.

Investigația vizează posibile înțelegeri care ar fi putut limita accesul consumatorilor la creditele acordate persoanelor fizice. Autoritatea analizează modul în care instituțiile financiare schimbă informații și le folosesc pentru evaluarea bonității solicitanților.

Scorul FICO este un indicator utilizat pentru evaluarea riscului ca o persoană să nu își achite obligațiile. Acesta este stabilit pe baza informațiilor din istoricul de creditare și poate influența decizia unei bănci de a acorda un împrumut, precum și condițiile în care creditul este oferit.

Consiliul Concurenței a anunțat investigația în septembrie 2023, când a efectuat inspecții în cadrul a 12 entități: zece instituții de credit, Biroul de Credit și Asociația Română a Băncilor.

Băncile vizate sunt Alpha Bank România, CEC Bank, Garanti Bank, Raiffeisen Bank România, ING Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Credit Europe Bank România și First Bank.

Ancheta ar urma să fie finalizată în câteva luni, cel mai probabil în cursul anului viitor. Stabilirea unor amenzi va depinde însă de concluziile investigației și de decizia Plenului Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu a explicat că până la sfârșitul acestui an nu vor mai fi încheiate dosare care să conducă imediat la aplicarea unor sancțiuni.

„Se lucrează, se termină rapoarte de investigații, deci propuneri de amenzi, dar ele vor fi discutate fie de viitorul Plen al Consiliului Concurenței, fie tot de noi, dacă Curtea Constituțională ne spune că legea este bună. Atunci adoptăm deciziile”, a precizat el.

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Amenzi de 3,73 miliarde de lei în dosarul ROBOR

Noua investigație din sectorul bancar vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru coordonarea comportamentului în procedura de stabilire a ROBOR.

Autoritatea a constatat că băncile participante la procedura de fixing au schimbat informații confidențiale și strategice despre nivelul ROBOR, influențând un proces în cadrul căruia fiecare instituție trebuia să transmită independent cotațiile utilizate pentru calcularea indicelui.

Au fost sancționate Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, CEC Bank, Exim Banca Românească, ING Bank, OTP Bank România, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

Investigația a fost deschisă din oficiu în octombrie 2022 și a vizat o posibilă înțelegere sau practică concertată între instituțiile participante la stabilirea ROBOR.

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Consiliul Concurenței finalizează și investigația privind Apple

Autoritatea se apropie și de finalizarea anchetei care vizează Apple Inc. și Apple Distribution International Limited.

„Finalizăm ancheta Apple în curând, este aproape gata”, a anunțat Bogdan Chirițoiu.

Investigația a fost declanșată în octombrie 2023 și privește o posibilă încălcare a regulilor de concurență pe piața publicității afișate prin aplicațiile instalate pe dispozitivele mobile cu sistem iOS.

Apple a dezvoltat un ecosistem integrat și închis, care include componente hardware, software și servicii online. Compania nu permite instalarea pe dispozitivele sale a altor magazine de distribuire a aplicațiilor în afara propriului App Store.

Consiliul Concurenței a anunțat că avea indicii potrivit cărora Apple ar fi putut abuza de poziția dominantă pe piața distribuției aplicațiilor pentru iOS. Compania este suspectată că ar fi limitat accesul altor operatori la datele utilizatorilor folosite în scopuri publicitare, favorizându-și în același timp propriile servicii tehnologice pentru afișarea reclamelor în aplicațiile compatibile cu iOS.

Editor : A.D.