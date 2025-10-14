Live TV

După aur, și cotația argintului atinge un nivel record. De ce spun analiștii că, totuși, investițiile în argint nu sunt recomandate

După ce săptămâna trecută aurul a ajuns la un maxim istoric – 4.000 de dolari/uncie, iar astăzi a bătut un alt record – 4.100 de dolari/uncie, iată că și argintul își revendică, pe bună dreptate, locul unu în topul investițiilor, scrie Forbes.

Valoarea argintului a crescut cu peste 78% în acest an, atingând luni un nou record după ce a depășit anterior maximul istoric stabilit acum patru decenii, însă unii economiști au avertizat că ar putea fi o tranzacție mai riscantă decât aurul, în ciuda faptului că a depășit metalul prețios în acest an.

Prețurile argintului au depășit un record vechi de zeci de ani, pe măsură ce investitorii au căutat active mai sigure, dar economiștii au avertizat asupra riscurilor ascunse.

Prețul spot al argintului a crescut cu aproximativ 3,5% în ultima zi, ajungând la 52,25 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pe argint – adesea utilizate de investitori pentru acoperirea pozițiilor – au înregistrat o creștere de 6,7%, ajungând la aproximativ 50,45 dolari la ora prânzului EDT luni.

Ultimul maxim intraday pentru argintul spot a venit după ce metalul a depășit pragul de 50 de dolari vineri, alăturându-se unei creșteri a contractelor futures pe aur în timpul închiderii guvernului, depășind totodată un record anterior de 49,95 dolari pe uncie stabilit în ianuarie 1980.

Stocurile din centrul global de tranzacționare a argintului, Londra, au scăzut în ultimii ani, dar lichiditatea a dispărut în acest an: Anant Jatia, directorul de investiții al Greenland Investment Management, a declarat pentru Bloomberg că „în prezent nu există lichiditate disponibilă”, menționând că „ceea ce vedem în cazul argintului este cu totul fără precedent”.

Analiștii Goldman Sachs au scris duminică că este probabil ca prețurile argintului să continue să crească în timpul închiderii guvernului și așteptărilor privind reducerile ratei dobânzii de către Rezerva Federală, care este împărțită în privința reducerilor suplimentare de două ori în acest an.

Prețurile argintului și aurului tind să se modifice simultan și sunt adesea preferate ca investiții sigure, deși economiștii Goldman Sachs se așteaptă la „o volatilitate mai mare și un risc de scădere a prețurilor” pentru argint decât pentru aur, care este susținut de cererea băncilor.

Aurul, care a atins recent niveluri record, va continua să fie o opțiune mai practică pentru investițiile băncilor centrale, deoarece valoarea pe uncie a aurului este semnificativ mai mare decât cea a argintului și este o resursă mai rară, au argumentat analiștii.

Aur vs argint

Aproape 78%. Atât a crescut prețul argintului în acest an, depășind aurul, care a crescut cu aproape 56%, stabilind numeroase recorduri. Prețul aurului a crescut cu 3,5% în ultima săptămână, ajungând la aproximativ 4.113 dolari la începutul tranzacțiilor de luni.

Cât de mult va crește prețul argintului?

Analiștii Bank of America au ridicat luni previziunile privind prețul aurului și argintului, devenind prima bancă importantă care a ridicat previziunile pentru 2026 la 5.000 de dolari pe uncie pentru aur și la 65 de dolari pe uncie pentru argint. Banca a avertizat, de asemenea, asupra posibilelor riscuri pe termen scurt pentru argint, sugerând că prețurile ar putea deveni volatile pe măsură ce lichiditatea crește și cererea scade, menționând în același timp că argintul va rămâne probabil preferat în rândul investitorilor.

Cea mai recentă reducere a lichidității argintului ar fi putut alimenta creșterea recentă a metalului, dar se preconizează că deficitul va fi de scurtă durată, a scris Goldman Sachs. Prețurile mai mari ale argintului la Londra stimulează „revenirea” metalului din SUA și din alte regiuni, „restabilind treptat lichiditatea”, potrivit băncii.

Context cheie

Metalele prețioase, precum aurul și argintul, au beneficiat de perioadele de incertitudine economică și politică „ridicată” din SUA pe parcursul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, a scris la începutul acestui an Lina Thompson, strateg în domeniul mărfurilor la Goldman Sachs. Aurul a depășit pragul de 3.000 de dolari în martie, înainte de a atinge 4.000 de dolari la începutul acestei luni. Miliardarul Ray Dalio, fondator al unui fond speculativ, a îndemnat noii investitori să se bazeze pe aur atunci când alte tranzacții, cum ar fi acțiunile, au performanțe slabe, argumentând că aurul rămâne „singurul activ care se comportă foarte bine”. O altă creștere a aurului și a altor metale prețioase este „susținută” de închiderea guvernului, de slăbirea dolarului american, de speranțele crescute pentru reduceri suplimentare ale ratei dobânzii și de „teama de inflație legată de tarife”, a scris săptămâna trecută Adam Turnquist, strategul tehnic șef al LPL Financial.

 

Editor : Sebastian Eduard

