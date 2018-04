După ce acțiunile Tesla s-au prăbușit, Elon Musk a ajuns să doarmă la birou: „Afacerile cu mașini sunt iadul”

Tesla nu trece prin momente tocmai roz. Săptămâna trecută acțiunile companiei s-au prăbușit pe bursă, după ce Moody’s a retrogradat ratingul Tesla de la B2 la B3, în categoria junk, nerecomandată investițiilor.

Vestea nu a venit într-un moment foarte bun pentru companie, care a anunțat că va rechema în service 123.000 de mașini model S, fabricate între 2012 și 2016, din cauza unor probleme la servodirecție. Problema a apărut la clienţii care au condus Model S în regiuni cu vreme deosebit de rece - acolo unde sărurile de calciu şi de magneziu au fost folosite la deszăpezire. Aceste materiale au dus la corodarea şuruburilor, dar, pentru orice eventualitate, sunt rechemate toate modelele vândute.

Iar cum doua vești proaste nu vin niciodată singure, siguranța mașinilor Tesla a fost pusă din nou, vineri, la îndoială, după ce s-a aflat că o mașină model X, implicată într-un accident soldat cu moartea șoferului, era pe pilot automat.

Aceasta triadă de vești proaste, dar și întârzierile în producția primului model de serie al companiei, Tesla Model 3, i-a determinat pe mulți să cânte, în weekend, prohodul gigantului auto. Comentariile au ajuns inclusiv la urechile CEO-ului Elon Musk, care a profitat de ziua de 1 Aprilie, pentru a glumi pe seama criticilor.

„Elon a fost găsit leșinat pe un automobil Tesla Model 3, înconjurat de sticle Teslaquilla, cu urme vizibile de lacrimi pe obraji. Sunt multe capitole ale falimentului și, după cum bine au remarcat criticii, Tesla le-a atins pe toate”, a mai scris fondatorul Tesla, pe Twitter, postare însoțită și de o poză sugestivă.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks. This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point? Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

Ironiile de pe Twitter nu au fost primite cu urale pe Wall Street, iar luni acțiunile companiei au mai scăzut cu 2,5%.

După aceste zile de foc și dincolo de criticile mai mult sau mai puțin întemeiate din presa internațională, Tesla se confruntă cu probleme grave. Producția Modelului 3 al companiei este mult sub target, motiv pentru care Musk a anunțat mai în glumă mai în serios că va dormi la birou până când situația se va redresa.

Se pare că în ultimele șapte zile, Tesla a produs 2.020 de mașini Model 3, potrivit unui comunicat trimis, marți, de companie. Asta în timp ce targetul săptămânal de producție fusese setat la 2.500. Cu toate acestea, Musk este optimist și speră ca în termen de trei luni compania va produce nu mai puțin de 5.000 de Tesla Model 3 săptămânal.

Dar asta înseamnă ore infernale de lucru, inclusiv pentru CEO-ul companiei.

„M-am întors la dormitul la fabrică. Afacerile cu mașini sunt iadul”, a scris Elon Musk, marți, pe Twitter.

Astfel, Elon Musk a preluat o parte din sarcinile lui Doug Field, care ocupă funcția de senior vice president of engineering. Fapt care a stârnit noi controverse în presă, analiștii speculând că Musk nu ar fi mulțumit de prestația lui Field, fost vice-președinte (Mac Hardware Engineering) al Apple. Fapt contrazis rapid de CEO-ul Tesla.

Can’t believe you’re even writing about this. My job as CEO is to focus on what’s most critical, which is currently Model 3 production. Doug, who I regard as one of the world’s most talented engineering execs, is focused on vehicle engineering.