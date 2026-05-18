e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi exceptate. Amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe

Amendamentul Ministerului Finanţelor potrivit căruia vor fi exceptate de la obligaţia utilizării e-Factura persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor, activităţi agricole, precum şi institutele şi centrele culturale străine care funcţionează în România a fost adoptat luni în Comisia de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor.

„Ministerul Finanţelor a susţinut un amendament adoptat astăzi în Comisia de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura şi reduce birocraţia pentru persoanele fizice şi anumite categorii de contribuabili. Amendamentul, care modifică Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2021 privind sistemul naţional RO e-Factura, a fost preluat şi susţinut de toţi membrii Comisiei. Prin aceste modificări, se urmăreşte menţinerea obiectivelor de digitalizare şi transparenţă fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporţionate pentru persoane fizice sau activităţi economice de mică amploare. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligaţia utilizării e-Factura persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor, activităţi agricole, precum şi institutele şi centrele culturale străine care funcţionează în România în baza unor acorduri interguvernamentale”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Potrivit sursei citate, printre modificări, se numără şi eliminarea obligativităţii utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opţional.

De asemenea, vor fi exceptaţi de la obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura şi agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceştia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operaţiunilor şi conţin informaţiile obligatorii din factură, susţine sursa citată.

Exceptate vor fi şi institutele şi centrele culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăţilor tehnice şi administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală.

Totodată, va fi introdusă posibilitatea de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligaţia sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale şi de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil şi predictibil cu oamenii care îşi declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF şi modernizarea administraţiei fiscale rămân priorităţi clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare şi mai puţină birocraţie, nu obligaţii disproporţionate pentru persoane care nu desfăşoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în comunicat.

Ministerul Finanţelor subliniază că procesul de digitalizare fiscală şi extinderea utilizării instrumentelor electronice vor continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF şi simplificarea serviciilor pentru contribuabili. În acelaşi timp, cadrul fiscal trebuie adaptat realităţilor economice şi sociale, astfel încât măsurile administrative să fie proporţionale şi predictibile, susţine sursa citată.

Obligaţia de facturare prin RO e-Factura pentru aceste categorii de contribuabili ar trebui aplicată de la 1 iunie.

