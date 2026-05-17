e-Factura pentru drepturile de autor: ce obligații apar de la 1 iunie 2026 pentru freelanceri și creatori de conținut

Andreea Dobra
Cine este considerat „persoană impozabilă” Factura nu schimbă modul de impozitare al veniturilor Sancțiuni pentru cei care nu folosesc sistemul RO e-Factura

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și desfășoară activități economice în mod independent vor fi obligate, de la 1 iunie 2026, să emită facturi electronice prin sistemul RO e-Factura, potrivit modificărilor fiscale introduse de Guvern prin „ordonanța trenuleț”. Măsura îi poate viza pe jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, creatori de conținut, influenceri, fotografi sau alți freelanceri care lucrează pe contracte de cesiune a drepturilor de autor și sunt identificați fiscal prin CNP, nu prin CIF.

Obligația a fost introdusă prin OUG 89/2025 și amânată ulterior până la 1 iunie 2026 prin OG 6/2026.

Până acum, în multe situații, colaboratorii plătiți pe drepturi de autor erau remunerați doar în baza contractului de cesiune și a documentelor interne de plată.

De la 1 iunie 2026, pentru activitățile considerate activități economice independente, contractul nu va mai fi suficient. Persoanele vizate vor trebui să emită factură electronică și să o transmită prin sistemul RO e-Factura administrat de ANAF.

În practică, introducerea obligatorie a sistemului e-Factura schimbă relația administrativă dintre colaborator și beneficiar, pentru că plata veniturilor va trebui însoțită de emiterea unei facturi electronice.

Asta înseamnă că persoanele respective vor trebui:

  • să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV);
  • să se înscrie în Registrul RO e-Factura;
  • să emită și să transmită facturile electronic.

Înscrierea în sistem se va face prin formularul 082 depus la ANAF. Persoanele care desfășurau deja activități economice înainte de 1 iunie 2026 trebuie să solicite înregistrarea în Registrul RO e-Factura cel târziu cu trei zile înainte de intrarea în vigoare a obligației.

Persoanele deja înregistrate în sistemul RO e-Factura vor putea solicita ieșirea temporară din registru până la intrarea în vigoare a obligației, iar ANAF urmează să actualizeze procedura registrului în termen de 30 de zile.

Cine este considerat „persoană impozabilă”

Potrivit legislației fiscale, orice persoană care desfășoară activități economice în mod independent este considerată persoană impozabilă din punct de vedere al TVA, indiferent dacă este persoană juridică sau persoană fizică.

Ministerul Finanțelor a explicat faptul că cesiunea drepturilor de autor este considerată prestare de servicii atunci când persoana care obține veniturile acționează independent și nu se află într-o relație de tip angajat-angajator.

Definiția este preluată din Directiva europeană 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Finanțelor susține că obligația de emitere a facturii pentru drepturile de autor nu reprezintă o obligație fiscală nouă, ci o regulă generală a sistemului TVA aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care desfășoară activități economice în mod independent.

Autoritățile explică faptul că emiterea facturii este necesară pentru:

  • dovedirea existenței unei operațiuni economice;
  • urmărirea veniturilor realizate;
  • monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Potrivit Ministerului Finanțelor, obligația există chiar și pentru persoanele aflate sub plafonul de scutire de TVA de 395.000 de lei anual.

„Factura nu înseamnă automat TVA de plată, ci este un instrument de evidență fiscală și transparență”, a explicat ministerul.

Autoritățile susțin că fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului de TVA și nu poate fi stabilit momentul în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Factura nu schimbă modul de impozitare al veniturilor

Ministerul Finanțelor a precizat că emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare și este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale declarate prin formularul 112.

Factura are rol de document justificativ pentru evidența veniturilor și monitorizarea plafonului de TVA, inclusiv pentru veniturile obținute din alte state ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile privind taxarea inversă și raportarea operațiunilor intracomunitare.

Specialiștii fiscali atrag atenția că obligația nu se aplică automat tuturor celor care încasează ocazional venituri din drepturi de autor.

Sunt vizate în principal persoanele care desfășoară activitatea în mod independent și continuu, chiar dacă nu sunt organizate ca PFA.

Astfel, în practică, noile reguli îi pot afecta pe:

  • colaboratori media;
  • creatori de conținut online;
  • influenceri;
  • freelanceri;
  • persoane care obțin constant venituri din proprietate intelectuală.

Sancțiuni pentru cei care nu folosesc sistemul RO e-Factura

Noile reguli vin și cu sancțiuni pentru persoanele care nu respectă obligațiile privind transmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura. Potrivit informațiilor publicate de ANAF, amenzile pentru netransmiterea facturilor în sistem sau pentru depășirea termenului legal de raportare pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 10.000 de lei, în funcție de tipul contravenției și categoria contribuabilului.

Conform legislației privind RO e-Factura, termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistem este de cinci zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

Totodată, firmele care primesc și înregistrează facturi care nu au fost transmise prin sistemul RO e-Factura riscă sancțiuni de 15% din valoarea facturii.

