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Eclipsa totală de Soare a scumpit cazarea în Europa. Prețurile au trecut de 1.000 de dolari pe noapte

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Total eclipse 2017. Totality in HDR
Foto: Getty Images
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Din articol
Peste 1.000 de dolari pe noapte la Reykjavik Santiago de Compostela, printre variantele mai ieftine Hotelurile din Islanda au început cu prețuri de trei-patru ori mai mari Hotelierii din Spania au adoptat strategia opusă Cererea pentru închirieri a crescut cu 40% în zonele eclipsei din Islanda Un boom turistic puternic, dar de scurtă durată

Eclipsa totală de Soare din 12 august a provocat o creștere spectaculoasă a cererii turistice în regiunile europene aflate pe traseul fenomenului. În unele destinații, prețurile hotelurilor și ale locuințelor închiriate pe termen scurt au depășit 1.000 de dolari pe noapte, potrivit datelor analizate de CNBC.

Reykjavik, capitala Islandei, și mai multe orașe din nordul Spaniei s-au numărat printre destinațiile în care tarifele au crescut cel mai mult. Eclipsa a atras turiști care au călătorit special pentru a urmări fenomenul astronomic, transformându-l într-un eveniment cu un impact asupra industriei hoteliere comparabil cu marile competiții sportive sau concertele unor artiști internaționali.

Peste 1.000 de dolari pe noapte la Reykjavik

Reykjavik a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de prețuri. Datele companiei Lighthouse Intelligence, colectate la jumătatea lunii iulie, arătau că tariful mediu pentru o cameră de hotel ajunsese la 1.012 dolari pe noapte în săptămâna eclipsei, de două ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Pe piața închirierilor pe termen scurt, creșterea a fost și mai mare. Tariful mediu ajunsese la 1.172 de dolari pe noapte, cu 178% peste nivelul de anul trecut.

Islanda este una dintre țările cel mai bine poziționate pentru turismul generat de eclipsă, deoarece o mare parte din capacitatea sa de cazare se află în zona din care fenomenul poate fi observat în totalitate.

În Bilbao, chiriile au crescut cu peste 200%

Creșteri importante au fost înregistrate și în nordul Spaniei. În Bilbao, tariful mediu pentru locuințele oferite spre închiriere pe termen scurt ajunsese la 1.088 de dolari pe noapte, cu 206% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Hotelurile din Bilbao au rămas considerabil mai ieftine, însă și acestea au profitat de cererea suplimentară. Tariful mediu a ajuns la 315 dolari pe noapte, în creștere cu 35% față de anul trecut.

În A Coruña, cererea a fost de peste cinci ori mai mare decât în mod obișnuit, potrivit Lighthouse.

Santiago de Compostela, printre variantele mai ieftine

Diferențele dintre destinații au fost însă considerabile. Santiago de Compostela, aflat chiar în afara traseului de totalitate al eclipsei, era cea mai ieftină dintre destinațiile analizate de Lighthouse.

Tariful mediu al hotelurilor era de aproximativ 193 de dolari pe noapte, cu 13% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Datele arată cât de importantă este poziționarea geografică pentru cererea generată de un astfel de fenomen. Turiștii au fost dispuși să plătească mult mai mult pentru cazare în zonele din care eclipsa putea fi observată în totalitate.

Creșterile tarifelor nu au reflectat doar cererea, ci și strategia hotelierilor în fața unui eveniment neobișnuit. Jonathan Gough, reprezentant al Lighthouse, a explicat că hotelurile încearcă frecvent să determine prețul maxim pe care piața îl poate suporta atunci când un eveniment generează o cerere ieșită din comun.

Același fenomen apare în timpul unor evenimente precum Cupa Mondială de fotbal sau concertele unor artiști internaționali, când zeci de mii de persoane caută simultan cazare în aceeași destinație.

În cazul eclipsei, strategiile adoptate în Islanda și Spania au fost însă diferite.

Hotelurile din Islanda au început cu prețuri de trei-patru ori mai mari

În Islanda, hotelierii au mizat foarte devreme pe o explozie a cererii. Potrivit Lighthouse, camerele au fost puse în vânzare cu mai mult de un an înaintea eclipsei, la tarife de trei până la patru ori mai mari decât cele obișnuite.

Cererea nu a justificat însă în totalitate aceste prețuri, iar hotelierii au început ulterior să le reducă.

Cele mai recente date transmise CNBC arată că cele mai mici tarife disponibile pentru noaptea de 12 august în Reykjavik scăzuseră cu 46% față de jumătatea lunii mai, ajungând la aproximativ 805 dolari pe 10 august.

În regiunea mai largă a capitalei islandeze, tarifele minime scăzuseră cu 51%, până la aproximativ 793 de dolari.

Reducerea prețurilor în apropierea datei eclipsei indică faptul că hotelurile au preferat să ofere discounturi pentru camerele rămase libere, după ce inițial stabiliseră tarife foarte ridicate.

Hotelierii din Spania au adoptat strategia opusă

În nordul Spaniei, hotelurile au păstrat tarife relativ normale în primăvară și au început să majoreze prețurile pe măsură ce camerele au fost rezervate, iar disponibilitatea s-a redus.

Această abordare le-a permis operatorilor să ajusteze tarifele în funcție de cererea reală, în loc să anticipeze cu mult timp înainte cât vor fi dispuși turiștii să plătească.

În destinațiile cu o capacitate hotelieră limitată, efectul este deosebit de puternic.

„Când un oraș cu o ofertă limitată de camere se întâlnește cu un eveniment care apare o dată într-o generație, prețul devine factorul care decide cine obține un pat pentru noapte”, a explicat Gough.

Eclipsa a generat o creștere importantă și pe piața închirierilor pe termen scurt. Potrivit platformei de analiză AirDNA, aproape 64% dintre cele aproximativ 9.000 de locuințe disponibile pentru închiriere turistică în Islanda se află pe traseul de totalitate al eclipsei.

În Spania, aproximativ 21% dintre cele circa 365.400 de proprietăți disponibile se află în această zonă.

Proporția foarte mare din Islanda explică impactul puternic al eclipsei asupra pieței turistice locale.

Cererea pentru închirieri a crescut cu 40% în zonele eclipsei din Islanda

Datele AirDNA arată că proprietățile aflate pe traseul eclipsei în Islanda au înregistrat o creștere a cererii de 40% față de anul trecut. În restul țării, creșterea a fost de numai 13,2%.

În Spania, situația este diferită, inclusiv din cauza temperaturilor extreme din această vară. Cererea pentru noaptea de 11 spre 12 august a scăzut cu 1,6% față de anul trecut în zonele aflate pe traseul eclipsei.

Scăderea este însă mult mai redusă decât cea de 9,1% înregistrată în restul Spaniei, ceea ce sugerează că eclipsa a compensat o parte importantă din impactul negativ al caniculei asupra turismului.

Temperaturile din Spania au depășit în această vară 104 grade Fahrenheit, echivalentul a aproximativ 40 de grade Celsius.

Un boom turistic puternic, dar de scurtă durată

Pentru industria turistică, eclipsa a reprezentat un impuls important, însă efectul a fost concentrat în timp și în anumite regiuni.

Gough a descris impactul drept „puternic”, dar „concentrat”, deoarece cererea suplimentară s-a manifestat în principal în cele câteva zile din jurul fenomenului astronomic.

Eclipsa poate umple hotelurile și proprietățile de închiriat pentru una sau două nopți, dar nu este suficientă pentru a schimba performanța întregului sezon turistic.

Pe termen lung, industria europeană a turismului este influențată de factori mult mai importanți, în special de valurile de căldură și fenomenele meteorologice extreme, care îi determină pe tot mai mulți turiști să își regândească destinațiile și perioadele de vacanță.

„Un eveniment precum eclipsa umple camerele pentru o noapte sau două; schimbarea determinată de climă în privința locurilor în care europenii vor să își petreacă lunile de vară este o tendință care va dura mult mai mult”, a explicat Gough.

Eclipsa totală de Soare din 12 august a creat astfel un boom turistic excepțional în anumite zone ale Europei, împingând temporar prețurile cazărilor peste pragul de 1.000 de dolari pe noapte. Impactul economic rămâne însă în mare măsură limitat la destinațiile aflate direct pe traseul fenomenului și la perioada imediat apropiată eclipsei.

Editor : Ana Petrescu

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