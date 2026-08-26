Economia mondială rezistă crizei provocate de războiul din Iran, dar FMI avertizează că șocul energetic încă nu a fost depășit

Fondul Monetar Internațional (FMI) consideră că economia globală a făcut față șocului energetic declanșat de războiul din Iran mai bine decât era de așteptat. Cu toate acestea, FMI și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea situației fiscale din unele țări, informează Der Spiegel.

Există o luptă strânsă între consecințele negative ale crizei energetice și boom-ul investițiilor impulsionat de inteligența artificială (AI), a declarat directoarea generală a FMI, Kristalina Georgieva, înaintea reuniunii miniștrilor de Finanțe din G20 din statul american Carolina de Nord. Închiderea Strâmtorii Ormuz a avut efecte mai puțin drastice decât se aștepta, datorită eliberării rezervelor de petrol și gaze, a cererii mai mici și a extinderii energiilor regenerabile.

Criza însă nu s-a încheiat încă. „Șocul energetic nu s-a terminat”, a spus ea, referindu-se la prețurile petrolului. Acestea fluctuează în prezent între 80 și 90 de dolari pe baril (159 de litri), după ce au atins un vârf de peste 118 dolari în primăvară. Înainte de începerea războiului dintre SUA și Iran la sfârșitul lunii februarie, acestea se situau în jurul valorii de 70 de dolari.

O nouă creștere a prețurilor ar putea alimenta și mai mult inflația și ar putea forța băncile centrale să mențină ratele dobânzilor ridicate sau să le majoreze. Acest lucru ar duce la creșterea costurilor serviciului datoriei și ar încetini creșterea economică.

Șefa FMI a cerut tuturor țărilor să prezinte planuri credibile pentru consolidarea bugetelor lor. Deși nu a numit nicio țară anume, randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 30 de ani au crescut săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani.

Dezechilibrele globale excesive care duc la tensiuni comerciale trebuie, de asemenea, reduse, a adăugat Georgieva. FMI solicită de mult timp țărilor precum China să își concentreze modelul de creștere mai mult pe cererea internă, în loc să inunde piețele mondiale cu bunuri de export ieftine.

Șefa FMI nu a prezentat noi previziuni economice. În iulie, FMI și-a redus previziunile privind creșterea economică globală în 2026 la 3,0% și a avertizat asupra unor riscuri suplimentare din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Următoarea actualizare a previziunilor este așteptată la mijlocul lunii octombrie, la reuniunea anuală a FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok.

Editor : Ș.R.