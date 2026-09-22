Economia României este sub nivelul celei din Serbia, arată o analiză realizată de o mare agenție de rating europeană, informează Digi24.

Deși vecinii noștri nu sunt membri ai Uniunii Europene, aceștia ne-au depășit clar la capitole de inflație, creștere economică și rating de țară.

Cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și cu economie blocată, România a ajuns pe ultimul loc din regiune.

Raportul Coface mai arată că întreaga Europă Centrală și de Est traversează o perioadă dificilă.

Situația este agravată și de faptul că importurile din China au crescut cu 17% și pun o presiune uriașă pe producătorii locali. Rating-ul plasează România pe ultima treaptă, înainte de categoria junk, la fel ca evaluările făcute de Fitch, Modist și Standard End Force.

Totuși, agenția europeană prevede o revenire a creșterii economice de 1,6% în 2027.

Editor : Sebastian Eduard