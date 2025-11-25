Live TV

Economiile românilor au crescut în octombrie. Cât valorează, de fapt, banii din conturi, potrivit BNR

Data publicării:
barbat care baga o moneda intr-o pusculita
Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
Mai mulți bani în economie, dar cu valoare mai mică Creditele acordate populației și firmelor cresc lent Depozitele totale din bănci continuă să crească

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut în luna octombrie cu 0,8% față de luna precedentă, ajungând la 254,406 miliarde de lei, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea a fost de 4,6%, însă în termeni reali, adică după ajustarea cu inflația, aceste economii au scăzut cu 4,7%. Cu alte cuvinte, românii au mai mulți bani în conturi ca sumă, dar puterea de cumpărare a acestor bani este mai mică decât în urmă cu un an.

Tot mai mulți români preferă economiile în valută. Exprimate în lei, acestea au crescut cu 1,4% față de luna septembrie 2025, până la 140,62 miliarde lei, iar exprimate în euro au avansat cu 1,3%, până la 27,653 miliarde euro.

Față de octombrie 2024, creșterea este semnificativă, de 17% în lei și 14,4% în euro.

Tendința arată că românii încearcă să se protejeze de inflație și de riscurile legate de cursul valutar, mutând o parte din economii în monede considerate mai stabile.

Mai mulți bani în economie, dar cu valoare mai mică

Masa monetară în sens larg, indicatorul care arată cantitatea totală de bani din economie, a ajuns la finalul lunii octombrie 2025 la 758,346 miliarde de lei.

Asta înseamnă o  creștere cu 0,7% față de septembrie și cu 7,3% față de octombrie 2024.

Totuși, ajustat cu inflația, avansul anual se transformă într-o scădere reală de 2,3%, ceea ce înseamnă că, deși în economie circulă mai mulți bani, puterea lor reală este mai redusă.

CITEȘTE ȘI: Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică”

Creditele acordate populației și firmelor cresc lent

Soldul creditului neguvernamental, adică împrumuturile acordate populației și companiilor, a ajuns la 445,566 miliarde de lei, în creștere cu 0,3% față de luna precedentă.

În termeni reali, însă, este vorba despre o ușoară contracție de 0,2%.

Creditarea în lei, care reprezintă 69% din total, a avansat modest, cu 0,1%, în timp ce creditele în valută, care reprezintă 31% din total, au crescut mai rapid, cu 0,9% în lei și 0,8% în euro.

Față de octombrie 2024, creditarea totală este mai mare cu 7,1%, însă, ajustată cu inflația, arată o scădere reală de 2,4%, semn că apetitul real pentru împrumuturi rămâne temperat.

În același timp, creditul guvernamental, adică împrumuturile contractate de stat de la bănci, a ajuns la 260,399 miliarde de lei în octombrie 2025, în creștere cu 1% față de septembrie.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, creșterea este de 14,2%, iar în termeni reali de 4%.

Acest ritm arată o nevoie tot mai mare de finanțare a statului, într-un context de presiuni bugetare.

Depozitele totale din bănci continuă să crească

Depozitele rezidenților, respectiv ale populației și firmelor, au ajuns la 639,651 miliarde de lei, în creștere cu 0,8% față de luna anterioară și cu 6,3% față de octombrie 2024.

Cu toate acestea, în termeni reali, acestea au scăzut cu 3,2%, ceea ce confirmă că inflația continuă să erodeze valoarea economiilor. Depozitele în lei au crescut modest, în timp ce depozitele în valută au avut un avans mult mai consistent.

Dacă vorbim de depozitele în lei ale companiilor și ale altor sectoare, acestea au scăzut ușor în octombrie, până la 180,235 miliarde de lei, și sunt mai mici și comparativ cu anul trecut. În schimb, depozitele în valută ale firmelor au crescut atât lunar, cât și anual, ajungând la 64,388 miliarde de lei.

Evoluție ce arată o schimbare de comportament în mediul de afaceri, cu o preferință clară pentru păstrarea lichidităților în monede străine.

Editor : A.D.

