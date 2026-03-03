Live TV

Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap”

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: GettyImages
Din articol
Războiul din Iran, efecte în lanț: combustibili mai scumpi și creștere economică afectată „Statul român poate să înceapă să numere banii” „Mereu stăm pe marginea prăpastiei”

Iulian Lolea, economist-șef al Concordia, a avertizat marți, într-o conferință de presă, că România traversează un nou moment dificil, pe fondul vulnerabilităților interne și al tensiunilor externe generate de conflictul din Iran. Potrivit acestuia, economia românească este deja fragilă, iar un șoc extern suplimentar poate amplifica dezechilibrele existente.

„Problemele interne la care ne așteptam până sâmbătă erau cele cu prețul gazelor și eliminarea plafonului pentru adaosul comercial. În România, subiectul arzător este inflația. Conflictul din Iran ne prinde într-un moment în care eram deja cu inflația sus. Ne poate da toate calculele peste cap. Nu poți să mergi mereu la bluf și să nu fii niciodată pregătit pentru nimic”, a declarat economistul.

Acesta a explicat că eliminarea schemei actuale de plafonare la gaze s-ar vedea direct în inflație. În cazul companiilor, impactul ar putea fi semnificativ: „Pentru firme, creșterile vor fi semnificative, ar putea fi creșteri de preț de 20%, care se vor transmite prin efecte de runda a doua în inflație”.

În ceea ce privește eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente, încă nu există o decizie finală. Dacă măsura nu va fi continuată, Concordia estimează un impact suplimentar de 0,2-0,3 puncte procentuale asupra inflației.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”

Războiul din Iran, efecte în lanț: combustibili mai scumpi și creștere economică afectată

Pe lângă presiunile interne, economia românească resimte și scumpirea gazelor și a petrolului pe fondul conflictului din Iran.

Gazele au o pondere de până la 3% în coșul de consum, iar combustibilii de 7-8%, a explicat Lolea. În aceste condiții, șoferii ar putea vedea la pompă o creștere de aproximativ 0,7 lei pe litru la benzină, dacă prețul mediu actual se menține.

Totodată, o majorare de 10% a barilului de petrol se transmite în România printr-o creștere de 0,5 puncte procentuale a inflației.

„Este destul de rău. Avem cea mai mare rată de transmisie din Europa de Est”, a avertizat economistul.

În acest scenariu, inflația ar putea ajunge la 5-5,5% spre finalul anului, ceea ce ar afecta în lanț și creșterea economică. În zona euro, o creștere de 10% a barilului de petrol reduce creșterea economică cu aproximativ 0,5 puncte procentuale.

„Mai rău este că va afecta în lanț creșterea economică”, a subliniat Lolea.

„Statul român poate să înceapă să numere banii”

În timp ce populația și firmele ar resimți presiunea scumpirilor, statul ar putea beneficia, cel puțin inițial, de pe urma creșterii prețurilor la energie.

„Statul român poate să înceapă să numere banii, pentru că este beneficiar net al situației. Chiar dacă economia încetinește puțin, statul încasează din mai multe părți. Va lua dividende bune de la companiile din energie, are accizele de unde va realiza încasări mult mai mari. Bugetul statului va trebui să fie ajutat”, a afirmat economistul-șef al Concordia.

Cu toate acestea, el a avertizat că o nouă explozie a prețurilor la energie ar putea reaprinde discuțiile despre plafonări și compensări, așa cum s-a întâmplat în 2022: „Trebuie să vedem efectele. Dacă ne ducem iar în scenariu 2022 sau mai rău, firmele și populația nu vor putea suporta, trebuie să intervii, iar banii aceia îi vom plăti tot noi”.

„Mereu stăm pe marginea prăpastiei”

Economistul a atras atenția că România funcționează de ani la rând cu deficite bugetare și comerciale ridicate, ceea ce reduce drastic spațiul de manevră în cazul unei crize externe: „Noi nu ne-am gândit, mereu stăm pe marginea prăpastiei cu deficitul bugetar și comercial și niciodată nu suntem pregătiți pentru nimic, iar asta trebuie să se schimbe”.

Potrivit acestuia, creșterea deficitului din ultimii ani a fost legată strict de cheltuieli scăpate de sub control.

„În 2022-2023-2024 ponderea în PIB a cheltuielilor a crescut fantastic, necorelat cu veniturile. A fost o petrecere care era aproape de final, acum plătim nota de plată. Orice vânt extern bate peste noi ne duce într-o zonă foarte periculoasă, nu avem spațiu să ajutăm mediul economic, pentru că am petrecut în trecut”, a concluzionat Iulian Lolea.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski-scaled
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
profimedia-1079234203
Cât va mai dura războiul din Orientul Mijlociu. Estimările armatei israeliene
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear iranian de la Natanz. Sirenele sună în nordul Israelului
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate
terminal pentru livrarea de gaze din Austria
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
Mihai_dimian_facebook1
Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru...
radu burnete 1
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere...
Ultimele știri
(P) Independență militară „Made in Romania”: Orbotix pune bazele unui ecosistem național de apărare pentru drone și muniție tactică
Reacția NATO după anunțul lui Macron privind descurajarea nucleară a Franței
Avertisment privind numărul record de mame-adolescente în România. Salvați Copiii cere introducerea educației sexuale obligatorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
Selena Gomez, îndemnată să divorțeze de Benny Blanco după gestul lui „dezgustător”. Fanii l-au taxat imediat
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards