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Educația și sprijinirea IMM-urilor sunt pe primele locuri în lista investițiilor cerute de antreprenori în următorii cinci ani

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Ministerul Educației a publicat calendarul pentru examenul de bacalaureat 2027. Foto Getty Images
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Getty Images
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Educația și formarea profesională sunt domeniile în care România ar trebui să investească prioritar în următorii cinci ani, consideră 39,3% dintre antreprenorii chestionați în Barometrul NewMoney–INSCOP. Sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori se află aproape la egalitate, cu 38,2%, iar energia și securitatea energetică ocupă locul al treilea, cu 29,6%.

Infrastructura rutieră și feroviară a fost indicată de 26,1% dintre respondenți, iar agricultura și procesarea produselor agricole, de 25,8%. Reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice au fost menționate de 24,2%.

Industria și producția locală au fost indicate de 20% dintre antreprenori, sănătatea de 18,4%, iar digitalizarea și infrastructura digitală de 17%. Cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică au fost menționate de 12,7%, iar turismul de 7,5%.

Tranziția verde și protejarea mediului au fost indicate de 1,7% dintre respondenți. Alți 2,6% au menționat un alt domeniu, iar 0,6% nu au știut sau nu au răspuns.

Datele fac parte din cea de-a treia ediție a Barometrului Antreprenorilor NewMoney–INSCOP, prezentată marți, 3 noiembrie, la STUP – Banca Transilvania. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Noul Patriotism Economic”.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 19–26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori cu afaceri în România. Eroarea maximă admisă este de ±2,9%.

La eveniment, premierul Luca Niculescu a atras atenția că ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a scăzut de la 54% în 2024 la 35,7% în prezent. „Sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc” este să redea antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere, a declarat acesta.

Editor : A.D.

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