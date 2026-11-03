Educația și sprijinirea IMM-urilor sunt pe primele locuri în lista investițiilor cerute de antreprenori în următorii cinci ani

Educația și formarea profesională sunt domeniile în care România ar trebui să investească prioritar în următorii cinci ani, consideră 39,3% dintre antreprenorii chestionați în Barometrul NewMoney–INSCOP. Sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori se află aproape la egalitate, cu 38,2%, iar energia și securitatea energetică ocupă locul al treilea, cu 29,6%.

Infrastructura rutieră și feroviară a fost indicată de 26,1% dintre respondenți, iar agricultura și procesarea produselor agricole, de 25,8%. Reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice au fost menționate de 24,2%.

Industria și producția locală au fost indicate de 20% dintre antreprenori, sănătatea de 18,4%, iar digitalizarea și infrastructura digitală de 17%. Cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică au fost menționate de 12,7%, iar turismul de 7,5%.

Tranziția verde și protejarea mediului au fost indicate de 1,7% dintre respondenți. Alți 2,6% au menționat un alt domeniu, iar 0,6% nu au știut sau nu au răspuns.

Datele fac parte din cea de-a treia ediție a Barometrului Antreprenorilor NewMoney–INSCOP, prezentată marți, 3 noiembrie, la STUP – Banca Transilvania. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Noul Patriotism Economic”.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 19–26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori cu afaceri în România. Eroarea maximă admisă este de ±2,9%.

La eveniment, premierul Luca Niculescu a atras atenția că ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a scăzut de la 54% în 2024 la 35,7% în prezent. „Sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc” este să redea antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere, a declarat acesta.

Editor : A.D.