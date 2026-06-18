Live TV

Efecte imediate după acordul SUA-Iran: petrolul se ieftinește, iar bursele asiatice cresc. Ce spun experții

Data publicării:
Sonde petroliere.
Sonde petroliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bursele asiatice cresc

Cotaţia barilului de petrol a scăzut joi cu peste 3%, după semnarea unui memorandum de înţelegere între Statele Unite şi Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a stimulat şi pieţele bursiere asiatice.

În jurul orei 06:25 GMT, preţul barilului de ţiţei WTI nord-american a scăzut cu 3,40%, până la 74,18 dolari, iar cel al ţiţeiului Brent din Marea Nordului, referinţa globală, a scăzut cu 3,02%, până la 77,15 dolari, transmite AFP, preluată de Agerpres. 

Preşedintele american şi cel iranian au semnat fiecare miercuri seară, de la distanţă, un memorandum de înţelegere care prevede încetarea ostilităţilor, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Blocarea, de la sfârşitul lunii februarie, a acestei căi navigabile strategice, prin care trece în mod normal o cincime din petrolul mondial, a dus la o creştere vertiginoasă a preţurilor ţiţeiului. Anunţul acordului americano-iranian a provocat o scădere drastică a preţurilor începând de luni.

Confirmarea semnării memorandumului de înţelegere a fost salutată de investitori.

„Chiar dacă pieţele luau deja în considerare posibilitatea unei normalizări treptate a traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, exista în continuare un risc semnificativ ca negocierile să eşueze în ultimul moment. Acest acord reduce considerabil acest risc extrem", a remarcat Rajeev De Mello, manager la Gama Asset Management.

„Semnarea unui memorandum de înţelegere şi o cale mai rapidă către redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar trebui să ajute la eliminarea unei părţi din prima de risc pe piaţa ţiţeiului", confirmă Stephen Innes de la SPI Asset Management.

Bursele asiatice cresc

În paralel cu ieftinirea petrolului, indicele Nikkei al bursei de la Tokyo a închis şedinţa de joi în creştere cu 1,64%, până la 71.053,49 puncte, după ce în cursul şedinţei a atins un nou record de aproape 71.400 de puncte.

La Seul, indicele bursier Kospi a urcat cu 2,25%, depăşind pentru prima dată în istoria sa pragul simbolic de 9.000 de puncte, susţinut de giganţii cipurilor de memorie Samsung şi SK Hynix. Comparativ, la începutul lunii ianuarie indicele bursei de la Seul se situa la 4.300 de puncte.

„Coreea de Sud furnizează aproximativ 80% din cipurile de memorie din lume (...) Semiconductorii reprezintă jumătate din producţia industrială a ţării: acesta este principalul motiv pentru care Kospi urcă acum la 9.000 de puncte", a declarat Kim Dae-jong de la Universitatea Sejong.

Bursa de Valori din Taipei a crescut cu 1,28%. În schimb, bursa de la Sydney a scăzut cu 0,62%. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 2,09% în jurul orei 6:30 GMT.

Scăderea preţurilor la energie a compensat semnalele transmise cu o zi înainte de Rezerva Federală a SUA (Fed), la prima sa şedinţă de politică monetară sub conducerea noului său preşedinte, Kevin Warsh. Fed aceasta a menţinut status quo-ul aşteptat privind dobânzile, dar a semnalat că ar putea înăspri politica monetară ca răspuns la inflaţie. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Digi Sport
Cum a apărut Ivana Knoll pe stadion, după ce a fost numită de englezi "cea mai mare cerșetoare de atenție"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steven Pifer
Fost ambasador al SUA: O deplasare la Moscova pentru o întâlnire cu Putin ar fi o „greșeală fatală” pentru Zelenski
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Avertismentul lui Mark Rutte: Dacă izbucneşte un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis
steagurile sua si iranului
„Israelul așteaptă în culise ca un copil certat”. Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran, întâmpinat cu reacții mixte
Donald Trump
Momentul în care Donald Trump a semnat memorandumul de înţelegere cu Iranul în timpul cinei de la la Versailles
Iran Daily Life, Tehran - 15 Jun 2026
În ce țări se află miliardele „înghețate” ale Iranului
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
PSD ar putea schimba foaia: Grindeanu anunță ședință duminică pentru...
Paul Philippe al României.
Fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa, poate fi...
2026-06-15-1467
Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile...
atac moscova
Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele...
Ultimele știri
CM 2026. Spania și-a unit forţele cu alte opt ţări europene pentru a supraveghea pariurile de la Cupa Mondială
Hegseth susține că Europa trebuie să preia inițiativa în dezvoltarea „NATO 3.0”: „Este necesar să se revină la o alianță adevărată”
„Este timpul să punem capăt acestui război”. Mesajul lui Zelenski după cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat dezvăluie infidelitatea soției în fața prietenilor, la petrecerea organizată de ziua lui: „Știu...
Cancan
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Fanatik.ro
Lovitura dată de Cristiano Ronaldo într-un singur sezon: peste 300 de milioane de dolari în conturi! Ce avere...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
„A renunțat la bani să vină la noi”. Dezvăluiri din SuperLiga despre jucătorul de la Campionatul Mondial 2026
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Obiceiul de 5 minute care îți poate aduce mii de euro în plus la pensie. Metoda funcționează și pentru cei cu...
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Sorin Brotnei spune de ce s-a destrămat trupa Akcent. Totul a plecat de la bani: “El lua mai mult și voia și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Credeau că a dispărut pentru totdeauna. O vulpe pitică extrem de rară a fost fotografiată după mai bine de 20...
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...