Efectele războiului din Iran: lipsa combustibilului amenință producția de orez în Asia

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează livrările Producția ar putea scădea semnificativ Marje mici și soluții limitate

Câmpurile cu orez pregătite pentru recoltat sunt inactive, iar fermierii se gândesc să renunţe la semănatul pentru sezonul următor, deoarece creşterea costurilor combustibilului şi a îngrăşămintelor, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, afectează una dintre cele mai mari regiuni de cultivare a orezului din lume.

În Asia de Sud-Est, zeci de milioane de mici fermieri se luptă să găsească îngrăşăminte la preţuri accesibile şi motorina necesară pentru tractoare, pompe de irigaţii şi plantatoare de orez,transmite Bloomberg preluat de Agerpres. În Thailanda, unii agricultori lasă recolta în pământ, deoarece este prea scump să o strângă.

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează livrările

Lipsa combustibililor şi a îngrăşămintelor scoate în evidenţă modul în care conflictul din Iran a perturbat comerţul global şi a alimentat temerile privind o posibilă criză alimentară. Pe lângă creşterea preţurilor petrolului, blocajele din Strâmtoarea Ormuz, în pofida unui armistiţiu temporar, au afectat o rută vitală pentru livrările de îngrăşăminte şi combustibil, Asia fiind lovită în mod special.

„Sunt mulţi fermieri panicaţi”, a declarat Patrick Davenport, director la BRM Agro, un cultivator de orez din Cambodgia, unde aproximativ trei sferturi din populaţie trăieşte în zone rurale. Potrivit acestuia, unii agricultori ezită să mai planteze orez în această lună fără garanţia unui profit.

Producția ar putea scădea semnificativ

În Filipine, principalul importator mondial de orez şi un important producător, producţia ar putea scădea cu cel puţin 10% în acest an, potrivit lui Raul Montemayor, manager naţional al Federaţiei Cooperativelor Fermierilor Liberi. Reducerea ar putea însemna pierderea a aproximativ două milioane de tone, dintr-o producţie estimată la 20,3 milioane de tone.

„Aceasta este o posibilitate foarte mare, iar reducerea se va resimţi în timpul următorului sezon de recoltă, din septembrie sau octombrie”, a declarat Montemayor.

Orezul este aliment de bază pentru mai mult de jumătate din populaţia globului şi principala sursă de venit pentru numeroase comunităţi rurale. Fermierii, afectaţi de costuri care s-au dublat sau triplat, sunt presaţi şi de preţurile scăzute de vânzare.

Marje mici și soluții limitate

Preţurile de referinţă pentru orezul alb thailandez au coborât la finalul lunii octombrie la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu şi au rămas, în mare parte, sub 400 de dolari pe tonă.

„Marjele sunt extrem de mici, ceea ce înseamnă că vor planta mai puţin”, a declarat Maximo Torero, economist-şef al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură.

Acesta a avertizat că o nouă închidere a strâmtorii Ormuz timp de 20–30 de zile ar putea afecta oferta alimentară încă din a doua jumătate a anului.

„Nu văd nicio altă soluţie”, a spus Torero.

Momentul este critic pentru fermierii din regiune, aflaţi între două sezoane agricole.

„Acesta este momentul în care toate aceste costuri cu combustibilul încep să conteze foarte mult. Costurile cu îngrăşămintele vor conta foarte mult. Disponibilitatea va conta foarte mult”, a explicat Alisher Mirzabaev, specialist în politici agricole şi schimbări climatice la Institutul Internaţional de Cercetare a Orezului. „În ceea ce priveşte securitatea alimentară, suntem protejaţi de stocurile existente — dar nu ar trebui să fim indolenţi”, a avertizat acesta.

În faţa perturbărilor prelungite, unii fermieri caută alternative: trec la culturi precum porumbul, care necesită mai puţină apă, sau investesc în îngrăşăminte bio şi echipamente alimentate cu energie solară.

Pentru mulţi însă, opţiunile sunt limitate. „Nu avem de ales. Trebuie doar să riscăm şi să plantăm din nou, decât să lăsăm pământul în pârloagă”, a spus Ruel Bantugan, cultivator de orez din provincia Bataan, Filipine.

