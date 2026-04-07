Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze naturale în Marea Mediterană, în plină criză energetică

Estimările preliminare indică aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze în zăcământul Temsah. Sursa foto: Profimedia Images
Egiptul și gigantul italian ENI au anunțat o descoperire majoră de gaze naturale în estul Mării Mediterane, într-un moment în care criza energetică se adâncește pe fondul creșterii costurilor, amplificate de conflictul cu Iranul, relatează Euronews.

Estimările preliminare indică aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze în zăcământul Temsah, situat în largul coastei mediteraneene a Egiptului, a precizat ENI într-un comunicat emis marți.

Descoperirea include, de asemenea, 130 de milioane de barili de condensat petrolier, potrivit Ministerului Petrolului din Egipt, care a precizat că aceasta face parte dintr-un efort mai amplu de creștere a producției interne și de reducere a facturii de import a țării.

Sonda Denise W este în prezent pregătită pentru testare. După finalizarea acestei etape, vor fi forate mai multe sonde și va fi construită o platformă de producție offshore înainte ca zăcământul să poată fi pus în exploatare.

Denise W 1 este o sondă de explorare forată în cadrul concesiunii Temsah, situată la 70 de kilometri în larg, la o adâncime de 95 de metri și la mai puțin de 10 kilometri de infrastructura existentă. ENI operează zăcământul cu o participație de 50%, alături de BP, care deține restul de 50%, prin intermediul societății lor mixte Petrobel.

Impactul războiului cu Iranul asupra Egiptului

Momentul nu putea fi mai oportun. Aprovizionarea Egiptului cu gaze naturale din Qatar și Israel a fost grav afectată după escaladarea războiului cu Iranul, obligând Cairo să introducă o serie de măsuri de economisire a energiei, printre care restricții pentru activitatea comercială pe timpul nopții, majorarea prețurilor la combustibili și încetinirea cheltuielilor guvernamentale.

Premierul Mostafa Madbouly a declarat luna trecută că războiul aproape a triplat factura Egiptului pentru importurile de gaze naturale, de la 515 milioane de euro la 1,52 miliarde de euro pe lună.

Descoperirea readuce în prim-plan amintirea ultimei mari reușite offshore a Egiptului. În 2015, zăcământul Zohr, cel mai mare din Mediterană, cu rezerve estimate la circa 850 de miliarde de metri cubi de gaze, a alimentat speranțele că Egiptul ar putea deveni autosuficient din punct de vedere energetic și un exportator major.

Aceste ambiții au fost între timp reduse. Egiptul s-a reorientat spre poziționarea ca hub regional de procesare și tranzit, folosindu-și terminalele de lichefiere pentru a transporta gaze din țările vecine, inclusiv din Cipru.

Luna trecută a adus o altă descoperire, de această dată pe uscat. Egiptul și Apache Corporation au anunțat un zăcământ în Deșertul de Vest, estimat să producă aproximativ 740.000 de metri cubi pe zi.

