Elena Lasconi, avertisment pentru premierul Ilie Bolojan: „Grijă mare cu măsurile de austeritate”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidenţiale, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile.

„Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luaţi din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile. Cea mai mare. Vă atrag atenţia că la Câmpulung am cheltuit puţinii bani din buget pentru documentaţii, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiţii”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Elena Lasconi.

Aceasta îi transmite premierului că se baza pe experienţa sa de la Primăria Oradea: „Mă întreb ce aţi fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniştrii, din perioada în care aţi fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanţă, din pix, că nu veţi mai continua proiectele pe fonduri europene?”.

Elena Lasconi spune că nu se plânge pentru ea ci pentru locuitorii din oraş, care sunt nemulțumiți și se tem că își pierd locurile de muncă și că nu vor mai avea ce pune pe masă.

„Creşterea TVA a crescut şi nemulţumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetăţenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă. Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiţi ordonaţa ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperaţi cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaţionistă. De acolo şi până la dictatură mai e doar un pas”, avertizează Lasconi.

Ea face și un apel la raţiune: „Domnule Bolojan, apelez la raţiune, la omul care ştiu că sunteţi: acţiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizaţi situaţia din fiecare UAT. Nu matematic! Analizaţi-o în funcţie de nevoile comunităţilor şi nu renunţaţi la investiţii”.

Mai mulţi primari au criticat actul normativ care opreşte investiţiile în funcţie de gradul de realizare în care se află.

