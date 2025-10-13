Live TV

Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie. Cu cât a crescut prețul fructelor și altor alimente

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în septembrie, cu 69,16% în ritm anual şi 0,59% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 32,42% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, o creştere anualizată de 19,52%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

De la lună la lună, în septembrie serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 9,8%, iar cele de transport rutier s-au scumpit cu 2,17%, arată datele INS, scrie Agerpres.

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la fructe şi conserve din fructe, de 19,26%, şi la cacao şi cafea, cu un plus de 19,23% în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la fructe proaspete, cu 7,82%, şi la cartofi, cu 6,35%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică - plus 13,63% şi cărţile, ziarele şi revistele - cu 10,48%. Singura scădere de preţ a fost consemnată la gaze, cu 2,04%.

Citește și: Rata inflației este în creștere, însă se menține sub 10%, în septembrie. Cum au evoluat prețurile și ce estimări are guvernatorul BNR

La servicii, pe lângă cele de igienă şi cosmetică, majorări semnificative de preţ au consemnat transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an, şi alte servicii cu caracter industrial, cu un plus de 17,66%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 14,91%, serviciile de telefonie, cu 1,33%, şi serviciile de poştă şi telecomunicaţii, cu 0,59%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) a fost 6,1%”, mai spune comunicatul INS.

Citește și: „Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj

Conform sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu august 2025 a fost 100,50%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,9%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o singură cotă redusă, de 11%.

