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Agenția Internațională pentru Energie intervine pe piața petrolului: 100 de milioane de barili vor fi scoși din rezerve

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sonda de petrol care foreaza pe fondul unui apus de soare
Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
De ce motorina va avea prioritate Ce legătură are acordul G7

Aproximativ 100 de milioane de barili din rezervele de petrol, promiși încă din martie, ar urma să ajungă mai repede pe piață, după ce statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au susținut accelerarea operațiunii. Motorina va avea prioritate, pe fondul scumpirilor puternice și al problemelor de aprovizionare, a transmis Reuters, citată de Agerpres.

Cantitatea face parte din programul de eliberare a 400 de milioane de barili din rezervele strategice, convenit în martie după izbucnirea războiului din Iran. A fost cea mai amplă intervenție de acest tip coordonată de Agenția Internațională pentru Energie, însă aproximativ 100 de milioane de barili din volumul promis nu au ajuns încă pe piață.

Statele membre au susținut acum ca aceste cantități să fie eliberate cât mai repede și ca motorina să aibă prioritate. Agenția nu a precizat însă cât din volumul rămas va fi reprezentat de motorină și cât de țiței.

De ce motorina va avea prioritate

Prețurile motorinei au crescut puternic în ultimele luni, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina, care au limitat exporturile, au afectat rafinării și au perturbat transportul petrolier.

Situația a transformat motorina într-o problemă economică și politică la nivel mondial, deoarece combustibilul este folosit pe scară largă în transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie. O scumpire a motorinei poate majora costurile de transport și de producție și se poate transmite mai departe în prețurile plătite de consumatori.

Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie mai dețin echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili în rezervele publice de urgență. Peste 200 de milioane de barili din aceste stocuri sunt motorină.

Ce legătură are acordul G7

Săptămâna trecută, statele G7 au convenit, la rândul lor, să pună pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele strategice. Acordul a venit după ce președintele american Donald Trump a avertizat unele țări europene că Statele Unite ar putea interzice exporturile de motorină dacă acestea nu introduc pe piață cantități mai mari din propriile stocuri.

Deocamdată, nu este clar dacă cele 100 de milioane de barili anunțate de G7 sunt aceleași cantități rămase din programul de 400 de milioane de barili convenit în martie sau dacă acordul presupune eliberarea unor volume suplimentare.

IEA a confirmat doar că aproximativ 100 de milioane de barili din angajamentul luat în martie încă nu au ajuns pe piață și că statele membre susțin accelerarea eliberării lor, cu prioritate pentru motorină.

Consiliul de guvernare al Agenției Internaționale pentru Energie se va reuni săptămâna viitoare pentru a analiza din nou situația de pe piața combustibililor și modul în care continuă eliberarea rezervelor.

Grupul G7 este format din Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Canada, Franța, Germania și Italia. Agenția Internațională pentru Energie a fost înființată după șocul petrolier din 1973-1974, pentru a coordona folosirea rezervelor de urgență în cazul unor perturbări majore ale aprovizionării.

Editor : A.D.

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