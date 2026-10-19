Alertă privind nivelul Dunării la Cernavodă: Trei zile consecutive la pragul critic sau sub acesta. Ce spun autoritățile

Nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut, pentru a treia zi consecutiv, până la pragul critic de -262 de centimetri sau sub acesta, necesar pentru asigurarea apei de răcire a centralei nucleare. Potrivit prognozelor, nivelul apei va rămâne sub această limită și în următoarele cinci zile. O soluţie aplicată pentru menţinerea alimentării cu apă a centralei este reducerea fluxului de transport pe Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Potrivit măsurătorilor Administrației Fluviale „Dunărea de Jos” (AFDJ), nivelul Dunării în zona Cernavodă a ajuns sâmbătă la -262 de centimetri, duminică a coborât la -266 de centimetri, iar luni a atins -268 de centimetri. Cele trei valori reprezintă recorduri negative consecutive și confirmă scenariul nefavorabil anticipat de autorități.

Cotele negative sunt calculate în raport cu așa-numita „cotă zero”, nivelul de referință stabilit la fiecare stație hidrometrică, față de care se măsoară nivelul apei.

Scăderea este importantă pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă, întrucât pragul de -262 de centimetri a fost identificat de autorități drept o limită operațională relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei necesare răcirii celor două reactoare.

Nivelul Dunării ar putea rămâne sub pragul critic încă cinci zile

Riscul unei scăderi accentuate a nivelului Dunării fusese semnalat încă de la sfârșitul lunii septembrie. Într-o analiză elaborată pe 28 septembrie 2026, Ministerul Energiei avertiza asupra „persistenței unui nivel hidrologic într-o zonă de vulnerabilitate ridicată în zona Cernavodă, cu o fereastră critică probabilă în intervalul 15 - 22.10.2026 și cu apropierea, respectiv depășirea în scenariile nefavorabile, a pragului de –262 cm, ceea ce confirmă persistența riscului operațional pentru asigurarea nivelului necesar răcirii”.

Documentul a stat, alături de alte elemente, la baza Hotărârii nr. 23 din 28 septembrie 2026, privind prelungirea stării de alertă la nivelul României, instituită printr-o decizie anterioară a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

În plus, prognozele AFDJ pentru următoarele cinci zile indică niveluri de -267, -268, -267, -266 și, respectiv, -263 de centimetri. Astfel, dacă estimările se confirmă, Dunărea va înregistra opt zile consecutive în care nivelul apei se situează la pragul critic sau sub acesta.

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) avertizase încă din 10 octombrie că debitul Dunării la intrarea în țară a coborât sub 1.200 de metri cubi pe secundă, în timp ce nivelul apei la Cernavodă se apropia de limita operațională.

„În prezent, debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1.200 m³/s, iar nivelurile apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională de −262 cm, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de −259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situație care impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate. În acest context, ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 m³/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei”, a transmis instituția la acel moment.

Trafic restricționat pe Canalul Dunăre-Marea Neagră

Pentru menținerea nivelului apei necesar sistemelor de răcire ale centralei nucleare, autoritățile au decis reducerea fluxului de transport pe Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Măsura a fost stabilită în urma analizării prognozelor hidrologice și a discuțiilor dintre instituțiile implicate. Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, după 23 octombrie este așteptată o ușoară creștere a nivelului Dunării.

„În urma analizei prognozelor și a faptului că, după data de 23.10 va exista o ușoară tendință de creștere, în urma discuțiilor interinstituționale, s-a decis reducerea fluxului de transport pe Canalul Dunăre-Marea Neagră. Astfel, în secțiunea Cernavodă, se vor menține nivele care să permită în continuare pomparea optimă a apei pentru sistemele de răcire a CNE Cernavodă”, au transmis reprezentanții ANAR pentru News.ro.

În acest context, ecluzele vor fi deschise numai pentru transporturile considerate esențiale.

„Prin urmare, nu sunt necesare alte proceduri operaționale de pompare în teren”, au precizat reprezentanții instituției.

Nuclearelectrica: Cele două reactoare sunt oprite în siguranță

Nuclearelectrica a transmis, într-un document publicat în urmă cu aproximativ o săptămână la Bursa de Valori București, că Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură și că situația nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară.

Compania a explicat că centrala dispune de mai multe sisteme de răcire, proiectate să funcționeze la niveluri diferite ale apei, care sunt activate în funcție de parametrii tehnici.

„Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN) informează că Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură. Această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară. Prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcționeze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate și utilizate în funcție de parametri tehnici specifici. Astfel, funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment”, a transmis Nuclearelectrica.

Potrivit companiei, măsurile adoptate de autorități pentru menținerea nivelului Dunării completează sistemele proprii ale centralei și contribuie la protejarea pompelor de răcire.

Pe întreaga perioadă în care cele două unități rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști alocate permanent. Nuclearelectrica a precizat că situația afectează exclusiv producția de energie electrică.

„Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unitățile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță”, se mai arată în documentul transmis Bursei de Valori București.

CNCAN: Atingerea pragului critic nu înseamnă producerea unui accident nuclear

Petre Min, șeful Serviciului Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a explicat anterior, pentru Digi24, că atingerea limitei operaționale nu înseamnă automat producerea unui accident nuclear.

Potrivit acestuia, centrala dispune de rezerve de apă și de sisteme de siguranță care permit intervenția autorităților în cazul unor situații neprevăzute.

„Chiar dacă se ating anumite limite, nu vorbim despre un accident nuclear. Prin felul în care este proiectată o instalație nucleară, sunt rezerve, cel puțin dacă este să vorbim ca și zile, sunt rezerve de apă care chiar dacă nu există intervenție din perspectiva a ceea ce reprezintă apă în nivelul din Dunăre, sunt rezerve suficiente ca trei zile să nu se întâmple absolut nimic în instalația nucleară. Deci, practic, există un timp prin care chiar dacă suntem surprinși de anumite situații, în trei zile putem lua măsurile necesare astfel încât să evităm un posibil accident”, a declarat Petre Min.

Acesta a precizat că planurile pentru un eventual accident nuclear nu sunt activate automat la atingerea limitei nivelului Dunării.

Editor : A.D.