Analiști: Traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz ar putea să nu mai revină la nivelul dinaintea războiului cu Iranul

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne mult sub nivelurile anterioare războiului dintre SUA, Israel şi Iran, chiar dacă va fi încheiat un acord de pace, anticipează analiştii şi experţii din industria maritimă.

Companiile de transport maritim sunt tot mai preocupate de riscul reizbucnirii conflictului în Golful Persic şi de posibilitatea ca Iranul să îşi menţină influenţa asupra uneia dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, scrie CNBC, potrivit News.ro.

Înainte de război, aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Blocarea traficului de către Iran după declanşarea conflictului, la sfârşitul lunii februarie, a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie.

Amos Hochstein, fost consilier pentru energie şi securitate naţională al administraţiei Biden, consideră că Iranul va continua să exercite control asupra strâmtorii indiferent de termenii unui eventual acord.

„Toată lumea din regiune crede că Iranul va controla Strâmtoarea Ormuz în viitorul previzibil”, a declarat acesta pentru CNBC.

Helima Croft, şefa departamentului de strategie pentru mărfuri la RBC Capital Markets, estimează că orice acord care lasă Iranului control operaţional asupra strâmtorii va conduce la volume de trafic semnificativ mai mici decât înainte de război.

Potrivit unor estimări din industria maritimă, fluxurile de transport ar putea reveni doar la 60%-70% din nivelurile anterioare conflictului.

Navele asociate Chinei ar beneficia de acces relativ liber, în timp ce transportatorii occidentali ar putea fi obligaţi să încheie acorduri bilaterale cu Iranul pentru a tranzita zona.

Experţii compară situaţia cu cea din Marea Roşie, unde atacurile rebelilor Houthi au redus drastic traficul comercial începând din 2023. Deşi atacurile au încetat de luni de zile, volumul transporturilor nu a revenit nici acum la nivelurile anterioare.

Totuşi, Strâmtoarea Ormuz este considerată mult mai importantă pentru pieţele energetice mondiale decât Marea Roşie şi are puţine alternative viabile.

Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite au reuşit să redirecţioneze o parte din exporturi prin conducte către Marea Roşie şi Golful Oman, însă aceste rute nu pot compensa integral pierderea capacităţii Ormuzului.

Analiştii avertizează că, chiar dacă Iranul ar redeschide complet strâmtoarea, revenirea la normal ar putea dura luni de zile.

Există îngrijorări privind eventuale mine maritime, infrastructura afectată şi riscul reluării conflictului dacă problemele legate de programul nuclear şi de rachetele balistice ale Iranului nu vor fi rezolvate definitiv.

Între timp, statele din Golf accelerează proiectele de infrastructură menite să reducă dependenţa de Ormuz.

Emiratele Arabe Unite construiesc o nouă conductă care ocoleşte strâmtoarea şi care ar urma să intre în funcţiune în 2027.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, consideră că importanţa strategică a Strâmtorii Ormuz va scădea în anii următori, pe măsură ce statele din regiune vor dezvolta noi rute de export pentru petrol şi gaze.

