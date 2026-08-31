ANRE a aprobat Codul pentru hidrogen, jalon în PNRR. Ce reglementări se aplică resursei folosite în industrie și transporturi

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) anunţă că România face un nou pas în dezvoltarea pieţei hidrogenului, odată cu aprobarea Codului pentru hidrogen printr-un ordin al instituţiei, document care stabileşte regulile de reglementare aplicabile activităţilor din lanţul valoric al hidrogenului.

Adoptarea Codului pentru hidrogen reprezintă un pas important în dezvoltarea cadrului naţional de reglementare necesar integrării hidrogenului în sistemul energetic şi contribuie la îndeplinirea componentei aferente Jalonului 126 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind actualizarea cerinţelor de reglementare de-a lungul lanţului valoric al hidrogenului.

„În şedinţa Comitetului de reglementare din data de 28.08.2026 a fost aprobat Ordinul ANRE nr. 56/2026 privind aprobarea Codului pentru hidrogen, document care stabileşte principiile, cerinţele şi regulile de reglementare aplicabile activităţilor din lanţul valoric al hidrogenului. Codul acoperă principalele activităţi ale acestui lanţ: producerea, înmagazinarea şi stocarea, terminalele, transportul, distribuţia, furnizarea şi comercializarea, precum şi utilizarea hidrogenului”, arată ANRE într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că prin noul cadru sunt stabilite principiile generale de reglementare şi cerinţele aplicabile fiecărei activităţi, dar şi modul de delimitare a responsabilităţilor ANRE în raport cu celelalte autorităţi competente.

În acelaşi timp, Codul clarifică documentaţia minimă şi criteriile de evaluare pentru emiterea avizului prealabil obligatoriu al ANRE pentru normele tehnice elaborate de operatorii prevăzuţi de legislaţia în vigoare, legat de domeniul de aplicare, standardele utilizate, limitele de compoziţie analizate, interoperabilitatea, efectele asupra siguranţei utilizatorilor şi eventuala incidenţă a procedurii de notificare a reglementărilor tehnice.

Oficialii ANRE afirmă că codul nu introduce, prin el însuşi, cerinţe tehnice noi pentru echipamente sau instalaţii şi nu creează obligaţii de investiţii.

Referitor la furnizarea şi comercializarea hidrogenului, Codul stabileşte, în limitele legislaţiei actuale, principii privind evitarea barierelor nejustificate, comercializarea în condiţii transparente şi nediscriminatorii, precum şi respectarea regulilor privind calificarea hidrogenului regenerabil sau cu emisii reduse de carbon şi utilizarea garanţiilor de origine potrivit reglementărilor specifice aplicabile.

„Prin aprobarea Codului pentru hidrogen, ANRE contribuie la crearea unui cadru de reglementare predictibil pentru dezvoltarea unei noi componente a pieţei de energie, cu impact semnificativ asupra consumatorilor finali prin utilizarea hidrogenului drept combustibil în industrie şi transporturi şi de susţinere a procesului de decarbonizare a economiei”, se precizează în document.

Proiectul de lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi transporturilor a fost adoptat de Camera Deputaţilor, săptămâna trecută.

Editor : A.C.