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ANRE a aprobat implementarea „semaforului” furnizorilor de energie: Clienții vor putea vedea nu doar prețul, ci și cum sunt tratați

Data publicării:
ANRE
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
 

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, prin Ordinul nr. 61/2026, procedura prin care furnizorii de energie electrică și gaze vor fi evaluați după modul în care gestionează reclamațiile clienților. Fiecărui furnizor îi va fi atribuită o culoare, de la roșu la verde, în funcție de numărul plângerilor și de câte dintre cele întemeiate rămân nerezolvate în termenul legal.

Evaluarea se va face trimestrial, prin Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP), calculat pentru fiecare furnizor în raport cu numărul total de clienți, potrivit unui comunicat de presă. Indicatorul ia în considerare reclamațiile primite de ANRE de la clienți, plângerile întemeiate adresate furnizorului și plângerile întemeiate pe care acesta nu le-a soluționat la timp.

Scorul va corespunde uneia dintre șase culori:

  • sub 50 de puncte, roșu — rezultate foarte slabe;
  • între 50 și 60, roșu deschis — rezultate slabe;
  • între 60 și 70, galben — rezultate medii;
  • între 70 și 80, galben deschis — rezultate satisfăcătoare;
  • între 80 și 90, verde deschis — rezultate bune;
  • peste 90, verde — rezultate foarte bune.

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente. Prețul contează, dar contează la fel de mult ce se întâmplă după ce ai devenit client: cât de repede ți se răspunde și dacă problema ta chiar se rezolvă. Nu le cerem furnizorilor să promită că își tratează bine clienții, ci măsurăm dacă o fac și arătăm rezultatul public. Nu este o sancțiune, este transparență”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

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Culorile vor fi afișate în comparatoarele ANRE pentru ofertele de energie electrică și gaze naturale, după ce vor fi dezvoltate funcționalitățile necesare. Până atunci, autoritatea va publica pe site valorile IGP pentru fiecare furnizor. Plângerile vor fi raportate către ANRE, iar publicarea lor pe paginile furnizorilor și calcularea indicelui se vor face trimestrial.

Procedura stabilește reguli comune pentru preluarea, înregistrarea, analizarea și soluționarea plângerilor, precum și pentru informarea clienților cu privire la modul în care au fost rezolvate.

Măsura este în linie cu Pachetul privind energia pentru cetățeni, prezentat de Comisia Europeană în martie 2026. Pachetul urmărește creșterea transparenței și facilitarea comparării ofertelor și a modului în care furnizorii gestionează reclamațiile.

Editor : A.D.

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