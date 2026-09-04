Live TV

ANRE a autorizat aproape 670 MW pentru stocarea energiei. Sergiu Niculescu: „Decalajul față de Bulgaria poate fi recuperat rapid”

Data publicării:
792104907_1771905651602161_4507880393399801106_n
Sursa foto: Facebook/ George-Sergiu Niculescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Licențe pentru aproape 204 MW deja construiți Apel pentru racordarea mai rapidă a proiectelor finalizate

ANRE a aprobat autorizații de înființare pentru proiecte energetice cu o putere totală de aproximativ 811 MW, dintre care peste 80% sunt capacități de stocare. Alte proiecte, de aproape 204 MW, care au fost deja construite, au primit licențe de exploatare, a anunțat președintele Autorității, George Sergiu Niculescu. Acesta a cerut accelerarea eliberării certificatelor de racordare pentru investițiile finalizate.

În ședința din 3 septembrie, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat proiecte cu o putere cumulată de 1.015,7 MW. Din acest total, aproximativ 811 MW reprezintă proiecte care au primit autorizații de înființare, iar aproape 204 MW sunt capacități deja construite, pentru care au fost acordate licențe de exploatare.

„O ședință de 1 GW. Și o premieră: stocarea a dominat autorizațiile aprobate astăzi de ANRE. Mai precis, 1.015,7 MW. Atât a aprobat astăzi Comitetul de Reglementare al ANRE. Din cei aproximativ 811 MW pentru care am aprobat autorizații de înființare, peste 80% reprezintă stocare”, a scris George Sergiu Niculescu într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Din cei 669 MW destinați stocării, 429 MW sunt prevăzuți în proiecte independente de tip „stand-alone”, iar 240 MW vor fi adăugați altor capacități de producție. În aceeași categorie de autorizații au fost incluse proiecte fotovoltaice de 89 MW și proiecte eoliene de 53 MW.

Licențe pentru aproape 204 MW deja construiți

ANRE a acordat și licențe de exploatare pentru capacități deja finalizate, cu o putere cumulată de aproape 204 MW. Este vorba despre 99,2 MW de energie eoliană, 70,1 MW de stocare și 34,6 MW de energie fotovoltaică.

Președintele Autorității a susținut că cele aproape 670 MW de stocare autorizate reprezintă peste 60% din puterea de stocare existentă în prezent în România și arată că proiectele anunțate încep să se transforme în investiții concrete.

„Aceste cifre ne arată că decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid. Pipeline-ul începe să se transforme în investiții concrete”, a afirmat Niculescu.

Bulgaria dispunea în mai 2026 de o capacitate instalată de stocare în baterii de 8,6 GWh, nivel care o plasa pe primul loc la nivel mondial, potrivit datelor din piață citate în postare.

Apel pentru racordarea mai rapidă a proiectelor finalizate

Niculescu a atras atenția că unele proiecte deja construite nu pot primi licențe de exploatare deoarece așteaptă certificatele de racordare. El le-a cerut operatorilor de transport și distribuție să accelereze procedurile.

„Trebuie să accelerăm ultima sută de metri. Avem în continuare proiecte construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. Stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient. Reiau apelul către operatorii de transport și distribuție: proiectele gata construite trebuie să primească mai repede certificatele de racordare”, a transmis președintele ANRE.

Acesta a precizat că Autoritatea va continua să accelereze autorizarea și licențierea investițiilor care îndeplinesc condițiile legale și tehnice.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
4
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
hidrogen statie de incarcare masina
ANRE a aprobat Codul pentru hidrogen, jalon în PNRR. Ce reglementări se aplică resursei folosite în industrie și transporturi
centrala nucleara de la cernavoda
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Secretar general în Ministerul Energiei: „Depinde de debitele Dunării”
Energy and Economy conceptual illustration
Șeful ANRE: „România este prima țară din UE care adoptă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți să reducă cererea de energie”
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
Ce măsuri propune ANRE pentru prosumatori: facturare lunară, alocare multi-loc și folosirea excedentului pentru alte facturi
energie gaze masuri
ANRE lansează mecanismul care răsplătește clienții pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică
Recomandările redacţiei
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
o mana de femeie pe pompa de carburanti
Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu spune că este pregătit să facă o majoritate pentru...
fratii tate
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii cer...
Ultimele știri
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE în iulie. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere
Richard O'Sullivan, unul dintre starurile comediei britanice, a murit la 82 de ani
Cântăreaţa Dana Marijuana a fost condamnată la peste 5 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Idei de ținute pentru prima zi de școală. Ce se poartă în 2026
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului...
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Viteza la care mașina începe să „mănânce” serios carburant. Cât consumi la 90, 110, 130 și 140 km/h
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
Pro FM
Cum arată Alanis Morissette la 30 de ani de la lansarea piesei "Ironic". E în centrul unui scandal cu droguri...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
JD Vance, atac subtil la adresa lui Joe Biden. Ironia strecurată când vorbea despre ceremoniile de la 11...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar 3 minute zilnice din acest exercițiu fizic poat face diferența. Ar putea încetini îmbătrânirea
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Laurette a fost externată după 14 zile de spital. „Fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte”