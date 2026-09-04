ANRE a autorizat aproape 670 MW pentru stocarea energiei. Sergiu Niculescu: „Decalajul față de Bulgaria poate fi recuperat rapid”

ANRE a aprobat autorizații de înființare pentru proiecte energetice cu o putere totală de aproximativ 811 MW, dintre care peste 80% sunt capacități de stocare. Alte proiecte, de aproape 204 MW, care au fost deja construite, au primit licențe de exploatare, a anunțat președintele Autorității, George Sergiu Niculescu. Acesta a cerut accelerarea eliberării certificatelor de racordare pentru investițiile finalizate.

În ședința din 3 septembrie, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat proiecte cu o putere cumulată de 1.015,7 MW. Din acest total, aproximativ 811 MW reprezintă proiecte care au primit autorizații de înființare, iar aproape 204 MW sunt capacități deja construite, pentru care au fost acordate licențe de exploatare.

„O ședință de 1 GW. Și o premieră: stocarea a dominat autorizațiile aprobate astăzi de ANRE. Mai precis, 1.015,7 MW. Atât a aprobat astăzi Comitetul de Reglementare al ANRE. Din cei aproximativ 811 MW pentru care am aprobat autorizații de înființare, peste 80% reprezintă stocare”, a scris George Sergiu Niculescu într-o postare pe Facebook.

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Din cei 669 MW destinați stocării, 429 MW sunt prevăzuți în proiecte independente de tip „stand-alone”, iar 240 MW vor fi adăugați altor capacități de producție. În aceeași categorie de autorizații au fost incluse proiecte fotovoltaice de 89 MW și proiecte eoliene de 53 MW.

Licențe pentru aproape 204 MW deja construiți

ANRE a acordat și licențe de exploatare pentru capacități deja finalizate, cu o putere cumulată de aproape 204 MW. Este vorba despre 99,2 MW de energie eoliană, 70,1 MW de stocare și 34,6 MW de energie fotovoltaică.

Președintele Autorității a susținut că cele aproape 670 MW de stocare autorizate reprezintă peste 60% din puterea de stocare existentă în prezent în România și arată că proiectele anunțate încep să se transforme în investiții concrete.

„Aceste cifre ne arată că decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid. Pipeline-ul începe să se transforme în investiții concrete”, a afirmat Niculescu.

Bulgaria dispunea în mai 2026 de o capacitate instalată de stocare în baterii de 8,6 GWh, nivel care o plasa pe primul loc la nivel mondial, potrivit datelor din piață citate în postare.

Apel pentru racordarea mai rapidă a proiectelor finalizate

Niculescu a atras atenția că unele proiecte deja construite nu pot primi licențe de exploatare deoarece așteaptă certificatele de racordare. El le-a cerut operatorilor de transport și distribuție să accelereze procedurile.

„Trebuie să accelerăm ultima sută de metri. Avem în continuare proiecte construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. Stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient. Reiau apelul către operatorii de transport și distribuție: proiectele gata construite trebuie să primească mai repede certificatele de racordare”, a transmis președintele ANRE.

Acesta a precizat că Autoritatea va continua să accelereze autorizarea și licențierea investițiilor care îndeplinesc condițiile legale și tehnice.

Editor : A.D.