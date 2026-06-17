ANRE anunță tarife de distribuție mai mici la gaze de la 1 iulie. Când vor vedea consumatorii diferența în facturi

Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, care vor intra în vigoare de la 1 iulie. Potrivit instituției, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, ceea ce înseamnă că, pentru majoritatea consumatorilor, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului.

Noile tarife se aplică celor 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform datelor ANRE, tariful mediu ponderat, calculat în funcție de volumele de gaze efectiv transportate prin rețele, scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh.

Președintele ANRE, George Niculescu, a precizat că reducerea tarifelor vine într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră atât pentru populație, cât și pentru economie.

„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. În același timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final”, a declarat Niculescu.

Acesta a subliniat că rolul ANRE este de a menține un echilibru între investițiile necesare în infrastructura de distribuție și protejarea consumatorilor.

„Decizia adoptată astăzi de Comitetul de Reglementare reflectă rolul ANRE de a menține un echilibru corect între nevoia de finanțare a infrastructurii de distribuție și protejarea consumatorilor. Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator”, a adăugat șeful ANRE.

Reducerile sunt influențate de cei mai mari distribuitori de gaze

Potrivit autorității, scăderea tarifului mediu este determinată în principal de evoluția tarifelor practicate de cei mai mari operatori de distribuție din țară.

Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc împreună aproape 90% din volumul total prognozat de gaze distribuite, respectiv 72,59 TWh, vor avea tarife mai mici în perioada următoare.

ANRE a precizat însă că situația diferă de la un operator la altul.

„Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creșteri și 13 reduceri de tarif, diferențiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puțin 10%, în timp ce șase operatori înregistrează majorări de cel puțin 5%. Aceste variații țin de structura de costuri, de investițiile realizate și de volumele specifice fiecărei rețele”, se arată în comunicatul instituției.

Însă, ANRE a atras atenția că reducerea tarifului mediu nu înseamnă automat o scădere identică pentru toți consumatorii. Impactul asupra facturii finale depinde de operatorul de distribuție din zona în care este racordat clientul, de categoria de consum și de cantitatea de gaze utilizată.

Tarifele aprobate de ANRE nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat pentru fiecare operator și categorie de consum, în funcție de costurile recunoscute, volumele prognozate și caracteristicile fiecărei rețele de distribuție.

Editor : A.D.