ANRE lansează mecanismul care răsplătește clienții pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism de piaţă prin care consumatorii eligibili - direct sau prin furnizori şi agregatori - pot fi plătiți pentru reducerea temporară şi voluntară a consumului de energie electrică.

Potrivit unui comunicat al ANRE, transmis Agerpres, noul mecanism introduce în piaţa de energie o resursă suplimentară, respectiv flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să îşi reducă temporar consumul şi să valorifice această flexibilitate pe piaţă.

Serviciul nu este destinat exclusiv situaţiilor de criză şi nu reprezintă o formă de raţionalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparţine consumatorului, în funcţie de propriile nevoi operaţionale şi de condiţiile economice din piaţă, susţin reprezentanţii autorităţii de reglementare.

„Prin acest regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare şi un preţ în piaţa de energie. Nu vorbim despre raţionalizare şi nici despre un mecanism rezervat exclusiv situaţiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval şi la un anumit preţ, este mai avantajos să reducă temporar consumul şi să fie plătit pentru această flexibilitate. Până acum ne-am obişnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producţiei: dacă avem nevoie de mai multă energie, creştem producţia. Prin acest mecanism introducem şi cealaltă parte a ecuaţiei: în anumite momente, poate fi mai eficient şi mai ieftin să reducem voluntar cererea. Transformăm astfel consumatorii din participanţi pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Naţional. Este un instrument de piaţă, bazat pe competiţie şi pe decizia economică a fiecărui participant”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.

Potrivit Autorităţii, mecanismul poate contribui atât la gestionarea unor perioade dificile pentru Sistemul Energetic Naţional - deficit de resurse, temperaturi extreme, indisponibilităţi importante de producţie sau limitări ale capacităţii de import - cât şi la funcţionarea normală a pieţei, atunci când nivelul preţurilor face atractivă pentru consumator reducerea temporară a consumului.

În plus, activarea flexibilităţii consumului reduce presiunea asupra pieţei de echilibrare. Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori, precizează reprezentanţii ANRE. Practic, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preţ competitiv înlocuieşte o resursă mai costisitoare din piaţa de echilibrare, cu efect direct asupra costului total suportat de piaţă.

ANRE explică şi modul de funcţionare a serviciului de flexibilitate a consumului.



„Transelectrica stabileşte necesarul de flexibilitate şi organizează o licitaţie pentru perioada în care este necesară reducerea consumului.

Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuşi să o reducă şi preţul solicitat. Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului. Reducerea efectivă a consumului este verificată prin datele de măsurare, prin raportare la profilul de consum stabilit conform regulamentului. Consumatorii care îşi respectă angajamentul sunt remuneraţi conform rezultatului mecanismului de piaţă”, se mai menţionează în comunicat.

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Editor : Ș.R.