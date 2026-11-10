ANRE retrage unei companii licenţa de furnizare a energiei electrice. Reprezentanţii firmei sunt de negăsit, de mai multe luni

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) anunţă, marţi, că retrage licenţa de furnizare a energiei electrice a IBN Energy SRL, după ce furnizorul nu a putut să fie găsit la sediu şi nu a răspuns autorităţii, lăsând, în acelaşi timp, neconstituite garanţii de peste 3,5 milioane de lei.

Decizia a fost luată de către Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în cadrul şedinţei de marţi. Retragerea licenţei nu afectează alimentarea cu energie electrică a niciunui consumator, pentru că firma nu avea în portofoliu clienţi finali.

„Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a decis, în şedinţa de astăzi retragerea licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, acordată societăţii IBN ENERGY S.R.L. Decizia are la bază constatările Direcţiei Control şi Soluţionare Plângeri şi ale Direcţiei Monitorizare REMIT. Acestea arată că abaterile furnizorului nu au fost izolate sau accidentale, ci au reprezentat o conduită constantă şi sistematică de nerespectare a obligaţiilor legale şi de licenţă, care a continuat şi după aplicarea sancţiunilor”, arată, marţi, ANRE, într-un comunicat de presă.

Preşedintele ANRE, George Niculescu a afirmat că un furnizor care lasă în urmă garanţii neconstituite de peste trei milioane şi jumătate de lei constituie un risc pentru piaţă.

„O licenţă de furnizare nu este doar un bilet de intrare pe piaţă, ci un angajament permanent faţă de piaţă. Un furnizor care nu poate fi găsit la sediu, nu răspunde autorităţii şi lasă în urmă garanţii neconstituite de peste trei milioane şi jumătate de lei nu mai este un participant la piaţă. Este un risc pentru piaţă, iar costul acestui risc ajunge, în final, la ceilalţi participanţi şi la consumatori. Piaţa de energie rămâne deschisă pentru oricine respectă regulile. Nu rămâne deschisă pentru cei care dispar atunci când vine nota de plată. ANRE va folosi toate instrumentele pe care i le dă legea pentru ca regulile să fie respectate de toţi, nu doar de cei care aleg să le respecte”, a declarat George Niculescu, potrivit News.ro.

Constatări ANRE

Conducerea ANRE arată că, în august 2025, IBN Energy S.R.L. a introdus pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică ordine care nu erau acoperite de garanţii suficiente. Furnizorul avea alocate garanţii de numai 150.000 de lei.

Transelectrica, în calitate de operator al pieţei de echilibrare, a semnalat un dezechilibru negativ semnificativ înregistrat de furnizor în perioada 1-7 august 2025. Garanţia financiară obligatorie, de 3.522.276,50 lei, nu a fost constituită nici până la termenul-limită, 26 august 2025, precizează ANRE.

Furnizorul nu şi-a achitat obligaţiile de plată către Bursa Română de Mărfuri, iar la sediul declarat echipa de control ANRE nu a găsit nicio urmă a activităţii de furnizare şi nicio persoană care să poată oferi informaţii.

Mai mult, timp de luni de zile, societatea nu a răspuns la e-mailuri, adrese scrise şi convocări la sediul ANRE şi nu a pus la dispoziţie datele solicitate de echipa de control.

„Societatea nu a notificat ANRE cu privire la schimbarea acţionariatului şi a reprezentantului legal, deşi aceste modificări au fost înregistrate la Registrul Comerţului în august 2025”, susţin oficialii ANRE.

Sancţiuni fără efect

Înainte de retragerea licenţei, ANRE a sancţionat furnizorul de trei ori: cu avertisment în martie 2026, cu amendă de 5.000 de lei, în mai 2026, şi cu amenzi totale de 120.000 de lei, în august 2026, pentru patru fapte contravenţionale.

„Societatea nu a luat nicio măsură concretă de remediere. În aceste condiţii, ANRE a constatat caracterul iremediabil al situaţiei, aşa cum prevede art. 43 alin. (3) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 6/2025”, se precizează în comunicat.

Potrivit datelor deţinute de ANRE, IBN ENERGY S.R.L. nu avea în portofoliu clienţi finali, compania desfăşurând activitate doar în perioada februarie - august 2025, iar retragerea licenţei nu afectează alimentarea cu energie electrică a niciunui consumator.

Editor : Liviu Cojan