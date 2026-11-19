Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) cere Ministerului Mediului suplimentarea bugetului de 400 de milioane de lei alocat programului AFM Baterii 2026, care se deschide vineri, 20 noiembrie. Organizația estimează că aproximativ 27.000 de prosumatori ar putea primi finanțare, însă condițiile programului au generat reacții critice într-un grup public de Facebook, unde mai mulți utilizatori reclamă prețurile ofertelor, contribuția proprie și criteriile de eligibilitate.

APCE susține că bugetul disponibil nu acoperă interesul real al prosumatorilor și anunță că va continua să solicite majorarea acestuia. Asociația remarcă însă că renunțarea la sistemul „primul venit, primul servit” permite distribuirea finanțării către un număr mai mare de persoane.

„APCE consideră că bugetul de 400 de milioane de lei este insuficient pentru interesul real al prosumatorilor și va continua să ceară suplimentarea lui. Merită însă privit și reversul: dacă s-ar fi păstrat vechiul sistem «primul venit, primul servit», la acest buget ar fi existat cel mult 10.000 de beneficiari. Formula actuală permite ca de sprijin să beneficieze de aproape trei ori mai mulți prosumatori”, a transmis asociația.

Față de edițiile anterioare ale programelor destinate prosumatorilor, noua schemă presupune o contribuție proprie mai mare din partea beneficiarilor. Reprezentanții APCE consideră că schimbarea urmează tendința programelor aplicate în alte state europene și îi poate determina pe solicitanți să analizeze mai atent investițiile.

„În Europa nu mai există, astăzi, programe care să subvenționeze 90% din investiție, iar această realitate trebuia să ajungă și în România. O contribuție proprie mai mare înseamnă, în același timp, beneficiari mai implicați și alegeri mai atente”, se arată în comunicat.

Finanțare de maximum 15.000 de lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) acoperă cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența trebuie achitată de beneficiar, iar standardul maxim de cost eligibil este de 1.500 de lei/kWh, TVA inclus.

Înscrierile persoanelor fizice se desfășoară în perioada 20 noiembrie, ora 10:00 - 25 noiembrie, ora 23:59. Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei.

APCE estimează că aproximativ 27.000 de prosumatori ar putea beneficia de finanțare. Bateriile le permit acestora să păstreze energia produsă în timpul zilei de panourile fotovoltaice și să o folosească seara, în loc să o livreze în rețea la un preț mai mic.

Potrivit estimărilor asociației, peste 200.000 de prosumatori ar fi cumpărat deja sisteme de stocare din fonduri proprii, cu o capacitate totală de peste 2,2 GW. Organizația precizează că aceste capacități nu apar în statisticile ANRE și ale operatorilor de distribuție.

Care sunt numulțumirile prosumatorilor

Condițiile programului au generat numeroase reacții critice într-un grup public de Facebook dedicat prosumatorilor. În comentarii, mai mulți utilizatori susțin că unele oferte primite prin program depășesc prețurile practicate pe piața liberă și reclamă contribuția proprie, birocrația și posibilele costuri suplimentare.

„Și eu m-am lipsit, este mai scump decât dacă le-aș cumpăra eu pe banii mei”, a scris un membru al grupului.

O altă persoană a afirmat că a decis să nu instaleze o baterie deoarece investiția este prea mare, iar consumul gospodăriei nu justifică această cheltuială. Un prosumator a relatat că a așteptat lansarea programului și și-a pregătit documentele, dar a renunțat după ce a calculat punctajul și contribuția proprie necesară.

Mai mulți membri ai grupului au comparat ofertele primite prin program cu prețurile disponibile direct pe piață. Unii susțin că baterii cu o capacitate de 16 kWh pot fi cumpărate separat la prețuri cuprinse între aproximativ 8.000 și 10.000 de lei, în timp ce costurile proiectelor prezentate prin program ar fi considerabil mai mari.

Un alt utilizator a reclamat faptul că, în urma simulărilor făcute pentru două baterii de câte 16 kWh și montajul acestora, contribuția proprie ar ajunge la aproximativ 16.000 de lei, iar costul total la circa 31.000 de lei. Acesta a susținut că echipamentele și montajul ar putea costa pe piața liberă aproximativ 21.000-22.000 de lei.

Au fost exprimate nemulțumiri și în legătură cu durata procedurilor, documentele necesare și perioada de monitorizare a investiției. Unii dintre membrii grupului consideră că diferența dintre finanțarea acordată de stat și contribuția proprie nu justifică obligațiile asumate prin program.

09-comentarii Deschide galeria foto

APCE îi îndeamnă pe solicitanți să compare ofertele

Asociația estimează că în program vor participa peste 600 de instalatori și le recomandă prosumatorilor să solicite mai multe oferte înainte de a lua o decizie. Aceștia sunt sfătuiți să ceară un deviz complet, în scris, care să includă echipamentele, transportul, montajul și toate lucrările necesare.

APCE avertizează că unele cheltuieli suplimentare ar putea fi comunicate abia după semnarea documentelor. Potrivit organizației, costurile pentru transport, montaj și instalare trebuie urmărite cu atenție și nu ar trebui să depășească 2.000-3.000 de lei.

„Le spunem tuturor prosumatorilor: aplicați cu încredere! Programul AFM Baterii 2026 este un program pe care l-am cerut, pe care l-am susținut și pe care l-am îmbunătățit prin propunerile noastre. Fiecare baterie instalată înseamnă o familie mai independentă. Alegeți-vă cu atenție instalatorul, cereți totul în scris și nu vă lăsați descurajați de zgomotul din spațiul public”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.

Acesta a admis că nu toți solicitanții vor obține punctajul maxim sau finanțarea, dar i-a îndemnat pe prosumatori să depună cereri pentru a avea șansa de a beneficia de sprijin.