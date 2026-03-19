Aproape jumătate din energia electrică din UE provine din surse regenerabile. România, sub media europeană

Aproape jumătate din energia electrică produsă în Uniunea Europeană a provenit anul trecut din surse regenerabile, cu o pondere de 47,3%, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. România se situează ușor sub media europeană, cu aproape 50%, în condițiile în care unele state depășesc 80% sau chiar 90% energie verde în producția de electricitate.

Datele indică o creștere ușoară față de 2024, când energia regenerabilă reprezenta 47,2% din producția totală de electricitate la nivelul Uniunii Europene.

Energia eoliană a fost principala sursă de energie electrică regenerabilă în Uniunea Europeană, reprezentând 37,5% din total.

Pe locul al doilea s-a situat energia fotovoltaică, cu o pondere de 27,5%, urmată de energia hidroelectrică, care a asigurat 25,9% din producția de energie regenerabilă.

Restul energiei a provenit din combustibili regenerabili (8,5%) și din surse geotermale și alte tipuri de energie (0,5%).

Energia solară, cea mai rapidă creștere

Comparativ cu anul precedent, energia fotovoltaică a înregistrat cea mai rapidă creștere, cu un avans de 24,6% în 2025.

În schimb, producția de energie electrică în hidrocentrale a scăzut cu 11,8%, potrivit datelor Eurostat, evoluție influențată în principal de condițiile meteorologice.

La nivelul statelor membre, cele mai ridicate ponderi ale energiei regenerabile în producția de electricitate au fost înregistrate în Danemarca (92,4%, în principal energie eoliană), Austria (83,1%, în principal hidroenergie) și Portugalia (82,9%, hidro și eoliană).

În continuare se situează Croația, Letonia, Suedia, Lituania, Estonia, Luxemburg, Finlanda, Germania și Spania. România se află în acest grup, însă cu o pondere ușor sub media Uniunii Europene, de aproape 50%.

Cele mai mici ponderi, în Malta și Europa Centrală

La polul opus, cele mai mici ponderi ale energiei regenerabile în producția de electricitate au fost înregistrate în Malta (16,2%), Cehia (16,6%) și Slovacia (17,8%).

Diferențele reflectă structura diferită a sistemelor energetice naționale și nivelul investițiilor în surse de energie verde.

Datele Eurostat confirmă tendința de creștere a energiei regenerabile în Uniunea Europeană, însă arată și decalaje semnificative între statele membre în ritmul tranziției energetice.

