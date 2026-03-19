Aproape jumătate din energia electrică din UE provine din surse regenerabile. România, sub media europeană

Aproape jumătate din energia electrică produsă în Uniunea Europeană a provenit anul trecut din surse regenerabile, cu o pondere de 47,3%, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. România se situează ușor sub media europeană, cu aproape 50%, în condițiile în care unele state depășesc 80% sau chiar 90% energie verde în producția de electricitate.

Datele indică o creștere ușoară față de 2024, când energia regenerabilă reprezenta 47,2% din producția totală de electricitate la nivelul Uniunii Europene.

Energia eoliană a fost principala sursă de energie electrică regenerabilă în Uniunea Europeană, reprezentând 37,5% din total.

Pe locul al doilea s-a situat energia fotovoltaică, cu o pondere de 27,5%, urmată de energia hidroelectrică, care a asigurat 25,9% din producția de energie regenerabilă.

Restul energiei a provenit din combustibili regenerabili (8,5%) și din surse geotermale și alte tipuri de energie (0,5%).

Energia solară, cea mai rapidă creștere

Comparativ cu anul precedent, energia fotovoltaică a înregistrat cea mai rapidă creștere, cu un avans de 24,6% în 2025.

În schimb, producția de energie electrică în hidrocentrale a scăzut cu 11,8%, potrivit datelor Eurostat, evoluție influențată în principal de condițiile meteorologice.

La nivelul statelor membre, cele mai ridicate ponderi ale energiei regenerabile în producția de electricitate au fost înregistrate în Danemarca (92,4%, în principal energie eoliană), Austria (83,1%, în principal hidroenergie) și Portugalia (82,9%, hidro și eoliană).

În continuare se situează Croația, Letonia, Suedia, Lituania, Estonia, Luxemburg, Finlanda, Germania și Spania. România se află în acest grup, însă cu o pondere ușor sub media Uniunii Europene, de aproape 50%.

Cele mai mici ponderi, în Malta și Europa Centrală

La polul opus, cele mai mici ponderi ale energiei regenerabile în producția de electricitate au fost înregistrate în Malta (16,2%), Cehia (16,6%) și Slovacia (17,8%).

Diferențele reflectă structura diferită a sistemelor energetice naționale și nivelul investițiilor în surse de energie verde.

Datele Eurostat confirmă tendința de creștere a energiei regenerabile în Uniunea Europeană, însă arată și decalaje semnificative între statele membre în ritmul tranziției energetice.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
beirut
Iranul bombardează rafinării în Arabia Saudită şi Kuweit. NATO caută o soluție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz
Claudiu Năsui (USR)
UE propune firme înființate online în 48 de ore, fără capital social. Năsui: „Ne mai salvează puțin de birocrația din România”
Robert Golob
Premierul sloven își acuză rivalul că a apelat la Black Cube, pentru a influența alegerile. Cum a acționat „Mossadul privat” în România
pompa de carburant
Motorina a ajuns la 10 lei pe litru în unele benzinării. Adrian Codirlașu: „Nu este speculă, ci realitatea pieței. Vom depăși pragul”
Locuri de muncă fără diploma de bac. Foto Getty Images
Peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Ce meserii sunt cele mai căutate și ce oferte există în străinătate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția a decis: taie bani de la magistrați pentru ajutoarele cerute...
nicusor captura
„Asta înseamnă să fii aliat”: Nicușor Dan, despre relația cu SUA și...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu anunță că vor continua consultările în PSD privind...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu anunță că demolează toate „caşcarabetele” ilegale din parcuri: „Suntem la început, ne facem mâna”
DSP Alba: Bacterii în apa din unele localități din Apuseni și plumb în instalații vechi. În majoritatea cazurilor, apa a fost sigură
Ciprul vrea o discuție cu Marea Britanie referitoare la statutul și viitorul bazelor militare de pe teritoriul său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin schimbări majore până la finalul lunii martie 2026. Marte, planeta ambiției și a...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
FCSB, baraj cu FC Botoșani pentru Europa?! Gigi Becali l-a ironizat pe Iftime: „Îl decapitez! Bea 3 sticle de...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cum s-a descurcat, de fapt, Radu Drăgușin în Tottenham – Atletico Madrid. Raportul Wyscout nu minte: la ce ar...
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Când poţi monta panouri solare pe balcon: explicaţii oficiale de la ANRE
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce...
Pro FM
Decizia luată de un artist diagnosticat cu o formă agresivă de cancer: Mi-am trăit viața cât pentru 10...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Bolojan ar fi bătut palma cu Grindeanu. 2.800.000 pensionari iau 1.000 lei în plus la pensie. Când vin banii?
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit