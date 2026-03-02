Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Digi24, că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită din cauza războiului din Orientul Mijlociu nu este cea care livrează României. El afirmă că rafinăria din Arabia Saudită care livrează în țara noastră este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi. Între timp, spune oficialul, România și-a diversificat sursele de aprovizionare şi aduce inclusiv motorină din Norvegia pentru a acoperi o parte din mix.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat despre discuţiile privind un eventual salt la preţul combustibililor, în actualul context internaţional.

„Vreau să opresc speculaţiile astea, în contextul în care am mai avut o rundă de speculaţii anul trecut, în luna octombrie, pe fondul sancţiunilor împotriva Lukoil, când şi atunci, dacă ne amintim, erau titrate multe burtiere la televiziuni, 10 lei litru de benzină şi motorină în contextul crizei Lukoil. Şi atunci am acţionat încă din timp, am discutat cu operatorii din piaţă, m-am asigurat că avem stocuri, am avut o discuţie foarte aplicată cu Consiliul Concurenţei, ANPC şi ANAF, în care le-am cerut ca în cazul în care există unii temerari din piaţă care vor dori să profite de acest context emoţional pentru a creşte artificial preţurile, să fie sancţionaţi şi în acea perioadă am avut o stagnare a preţului la motorină şi benzină”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că România produce aproximativ dublu benzină, faţă de cât consumă, ceea ce arată că jumătate din producţie o exportă.

„În momentul de faţă o să putem să ne ţinem în continuare de producţie, fără să avem perturbaţii în piaţă. În cazul motorinei producem aproximativ 50% din ceea ce consumăm pe teritoriul României, diferenţa venindu-ne din India, din Turcia, din Oman, din Arabia Saudită”, a mai spus el.

Ministrul a ţinut să menţioneze că circa 20% din import vine din Arabia Saudită.

„În această formulă, practic, noi avem sub o oarecare presiune, doar 10% din consumul intern al motorinei din România. În acest context pot să vă spun că am discutat şi cu cei din terminalul lor, din Arabia Saudită, acea rafinărie care a fost oprită nu este cea care livrează României. Rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi în Arabia Saudită. Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mixul din ţara noastră”, a explicat ministrul.

Potrivit ministrului, este evident că ne afectează acea creştere de 10-14% a preţului pe piaţa internaţională a petrolului, dar, în România, ponderea materiei prime, adică a petrolului brut în preţul final al litrului de motorină şi benzină reprezintă circa 25%.

Preşedintele Asociaţiei Energia inteligentă, Dumitru Chisăliţă, afirmă că blocarea Strâmtorii Ormuz, singura ieşire maritimă din Golful Persic către Oceanul Indian, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ar fi „nu doar scumpă”, ci şi „destabilizatoare” şi ar reprezenta un şoc de 13% pentru economia globală. Potrivit lui Chisăliţă, la acest moment, aproximativ 250 de nave sunt în aşteptare la intrarea sau ieşirea din strâmtoare.

Editor : A.C.