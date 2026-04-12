Austria a anunțat propriul sistem de subvenții pentru energia din industrie. Guvernul critică „birocrația nesfârșită” de la Bruxelles

German Economy Faces Challenges Stemming From Iran War
Sursa foto: Sascha Schuermann/Getty Images
Subvenții de 150 de milioane de euro pentru companii Aproximativ 60 de companii ar putea beneficia de sprijin

Guvernul austriac a acuzat duminică Uniunea Europeană că întârzie aprobarea unui mecanism comun de sprijin pentru industrie, invocând „birocrația nesfârșită” de la Bruxelles, pe fondul prețurilor ridicate la energie. Autoritățile de la Viena au anunțat că nu vor mai aștepta decizia UE și vor activa, începând de luni, propriul sistem de subvenții pentru companiile industriale.

„Nu vom mai aștepta aprobarea UE. Autorizarea subvenției pentru energia electrică industrială a fost amânată săptămână după săptămână”, a declarat ministrul economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer.

Subvenții de 150 de milioane de euro pentru companii

Ministerul Economiei va deschide, de luni, portalul pentru depunerea cererilor, alocând un buget de 150 de milioane de euro pentru acest an. Sprijinul va fi acordat și retroactiv, începând cu anul 2025.

Subvențiile sunt destinate companiilor din sectoare precum producția de hârtie, fier brut, oțel și aliaje feroase, care consumă peste un gigawatt-oră de energie electrică anual.

Pentru a beneficia de ajutor, firmele trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care realizarea unui audit energetic și implementarea unui plan de management de mediu. Totodată, cel puțin 80% din subvenție trebuie utilizată pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Aproximativ 60 de companii ar putea beneficia de sprijin

Autoritățile estimează că aproximativ 60 de companii, care însumează circa 30.000 de angajați, vor solicita acest tip de ajutor.

Criticile Austriei vin în contextul în care liderii Uniunii Europene au cerut, pe 20 martie, Comisiei Europene să adopte rapid măsuri pentru reducerea costurilor energiei, pe fondul scumpirilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Prețurile la petrol și gaze au crescut semnificativ în ultimele luni, ceea ce a dus la majorarea facturilor la electricitate pentru industria din statele membre.

