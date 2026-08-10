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Avertisment de la Min. Energiei: Acțiunile pe Dunăre nu au fost durabile. Trebuie să fim pregătiți și pentru închiderea unității 2

Data actualizării: Data publicării:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Barje incarcate cu bolovani au fost scufundate pentru devierea cursul apei Dunarii, în județul Călărași. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
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Efectul acţiunilor de pe Dunăre nu a fost durabil, motiv pentru care România trebuie să fie pregătită şi pentru scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă, pentru o scurtă perioadă, nu ar funcţiona, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi, care a făcut câteva recomandări pentru reducerea consumului de energie.

Cristian Buşoi a precizat ameliorarea situaţiei privind nivelul Dunării nu este de durată.

„După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Din datele pe care le avem (...), se pare că acest efect nu a fost unul durabil”, a transmis oficialul, la RFI, potrivit News.ro.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei a afirmat trebuie să fim pregătiţi şi pentru scenariul în care unitatea 2, pentru o scurtă perioadă de timp, nu ar funcţiona”.

El a declarat că trebuie să fim pregătiţi şi am făcut paşii prin Hotărârea de Guvern privind situaţiile de criză, apoi prin aprobarea normativului de limitări de consum de către Transelectrica, aşa cum domnul prim-ministru a explicat public de câteva ori, e bine să fim pregătiţi şi pentru scenarii în care în cel mai rău caz, evident, am avea unele limitări de consum în orele de vârf la marii consumatori industriali, asta este ce poate fi mai rău”.

Cristian Buşoi a mai adăugat că „orice eficientizare de consum înseamnă şi un avantaj personal, prin scăderea facturii, dar fără să renunţe la confort, fără să ajungem în situaţii extreme, cum din păcate se propagă, că nu despre asta e vorba, nici să nu mai ţinem becul aprins deloc, nici să nu mai facem duş, nici să nu mai spălăm deloc, astea sunt lucruri despre care nu s-a vorbit.

„Pur şi simplu, mutarea unor activităţi din timpul orelor de vârf în afara acestor ore. Şi poate aerul condiţionat care să nu funcţioneze la maxim între 19 şi 22, acest gest făcut în acelaşi timp de un număr important de oameni ar putea să genereze un efect bun în sistemul energetic naţional. Şi pe partea industrială, dacă anumite activităţi de revizie, de reparaţii, anumite concedii pot fi programate în aceste două săptămâni, între 10 şi 24 august, să zicem, perioada critică, ajută foarte mult, pentru a nu ajunge la limitări pentru consumatorii industriali”, a explicat el.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei a mai declarat că dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire, în această săptămână, la începutul săptămânii viitoare, pentru că nu putem cuantifica efectul lucrărilor şi nici la centimetri felul în care scade apa Dunării şi dacă în paralel, pe piaţa regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Naţional, va limita cu 10%-20%-30%, în funcţie de situaţie, cantitatea de electricitate pe care o primesc marii consumatori industriali, din acele patru grupe de activităţi industriale consumatoare şi care nu ating nici serviciile vitale, spitale, Poliţie, jandarmi, servicii suport, nici populaţia. Populaţia nu va resimţi nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situaţia, dacă s-ar închide unitatea 2”.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Irinel Ionel Scrioşteanu, care a coordonat acţiunea de pe Dunăre de la Bala, a afirmat, duminică, că reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune, după ce s-a reuşit direcţionarea spre Cernavodă a aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă. El a avertizat, însă, la rândul său, că pericolul nu a trecut.

Editor : Ș.R.

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