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Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au avut „eficienţă redusă”, arată un raport

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cernavoda
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Raportul Comitetului interministerial Bala arată că multe dintre lucrările făcute pentru asigurarea alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare ale Centralei de la Cernavodă nu au avut rezultatul aşteptat. Consultat de News.ro, documentul este în stadiul final de redactare, urmând a fi adoptat. Costurile totale nu sunt centralizate încă, dar ar putea ajunge la 33 de milioane de lei. 

Pe 7 şi 8 august, în prezenţa ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, patru barje erau scufundate în Dunăre, în zona centralei nucleare de la Cernavodă. „Înţeleg că se aşteaptă mici efecte şi după aplicarea acestei secvenţe de decizie”, afirma la momentul respectiv ministrul interimar al Transporturilor. 

„Veşti bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm faţă de ziua trecută”, anunţa cu doar trei zile înainte, pe 4 august, acelaşi Radu Miruţă. 

„Ţinând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operaţiunea de ieri (lucrări hidrotehnice executate de Apele Române, n.r.) a adus un câştig net de cel puţin 4 cm, adică alte 2 zile de funcţionare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluţie!”, continua ministrul. 

La momentul respectiv, cotele erau de minus (-) 214 cm. În prezent, ele sunt de minus (-) 257 cm, cu jumătate de metru mai mici. Cota negativă este raportată la aşa-numita „cotă zero” - nivelul de referinţă convenţional stabilit la fiecare staţie hidrometrică, faţă de care se măsoară înălţimea sau nivelul apei fluviului. 

La mai bine de două luni de la „veştile bune” transmise pe linie guvernamentală, „Raportul final privind activitatea Comitetului interministerial Bala, pentru identificarea soluţiilor de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare ale Centralei de la Cernavodă”, arată că o parte dintre măsurile luate au avut eficienţă redusă ori au fost total ineficiente. 

Concluziile Comitetului interministerial referitoare la lucrările hidrotehnice de la Cernavodă 

„Intervenţia executată cu barje la Bala a avut eficienţă redusă, iar soluţiile structurale temporare modelate au indicat câştiguri de 1-3 cm”, se arată în Raportul final privind activitatea Comitetului interministerial Bala, pentru identificarea soluţiilor de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare ale Centralei de la Cernavodă. 

Documentul guvernamental, consultat de News.ro, este în stadiul final de redactare, urmând a fi adoptat. Perioada de referinţă este iulie - 15 octombrie 2026. 

„Efectul barjelor la Cernavodă a fost anulat de scăderea naturală a debitului, redistribuit spre braţul Borcea în lipsa dragajului pe Dunărea Veche. În intervalul operativ, prioritatea o reprezintă pregătirea mijloacelor mobile şi probele de pompare, fără anticiparea unor performanţe hidraulice nedemonstrate”, se mai arată în Raportul final privind activitatea Comitetului interministerial Bala. 

O altă variantă care şi-a dovedit limitele a fost epiul (digul) de 150 de metri. Efectul său a fost apreciat drept insuficient iar extinderea la 450 de metri a fost considerată incompatibilă cu timpul disponibil pentru intervenţia de urgenţă. 

O altă problemă semnalată este că seceta din 2026, care a generat un nivel scăzut record, nu a fost previzionată: „valorile hidrologice din 2026 nu au fost anticipate de niciun studiu disponibil”, se arată în Raportul privind activitatea Comitetului interministerial Bala, aflat în stadiul final de redactare, urmând a fi adoptat. 

Costurile totale ar putea ajunge la cel puţin 33 de milioane de lei 

În ceea ce priveşte costurile, documentul arată că, „la data redactării raportului, nu erau centralizate”. 

Sunt prevăzute însă, detaliat, mai multe situaţii: 

  • Autoritatea Naţională Apele Române estima "în situaţia în care se va decide implementarea soluţiei operative pentru asigurarea debitului de răcire prin barje lestate cu apă şi pompe mobile: 4-6 mil. lei pentru 14 zile; 7-10 mil. lei pentru 30 de zile". Preţurile erau fără TVA. 
  • MAI-IGSU solicita suplimentarea bugetului cu 2.074.000 lei (carburanţi, piese de schimb, reparaţii), estimarea vizând 10 zile de misiune. 
  • Administraţia Fluvială Dunărea de Jos (AFDJ) cerea finanţarea a două contracte de dragaj 6.712.000 lei pentru unul de 200.000 mc, 4.027.200 lei pentru contractul de 120.000 mc. 
  • În plus, valoarea barjelor, a anrocamentelor şi a serviciilor conexe era apreciată la 6.288.000 lei 
  • În ceea ce priveşte Centrala Nuclearelectrică Cernavodă (CNE-SNN), a raportat costurile modificărilor temporare de proiect, ale închirierilor şi ale apei demineralizate, estimate la 3.600.000 lei (fără TVA). 

Preţul total ar putea depăşi, astfel, 33 de milioane de lei. 

Editor : A.C.

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