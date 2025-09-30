Live TV

contor electric
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, la Digi24, că a cerut anchete la ANRE pentru a analiza modul de formare a prețului la energie, în contextul acuzațiile de majorare speculativă a prețurilor. Oficialul a precizat că Autoritatea a lucrat împreună cu Consiliul Concurenței iar în prezent patru furnizori au coborât prețul energiei de la 1,5 lei la 1 leu, 1,1 lei, 1,2 lei, 1,25 lei MWh. „Există niște distorsiuni în piață. Problema de fond e să facem mai multă energie. Când avem mai multă energie, mai greu să speculezi cu piața”, mai spune Ivan. El a mai spus că va discuta în CSAT despre problema costului ridicat al energiei în România față de media europeană.

„ANRE e o autoritate aflată în subordinea Parlamentului, cu care am avut mai multe discuții de când sunt ministrul Energiei, în care am cerut explicit analize, anchete asupra modului de formare a prețului și schimbarea a foarte multor regulamente în ceea ce privește reducerea și evitarea speculei.  

Avem rezultate astăzi în prisma faptului că avem deja patru furnizori care au coborât de la 1,5 lei, pentru că mi-am pus o întrebare legitimă, ca toți românii, cum Doamne se întâmplă ca toți furnizorii din țara asta să fie la 1,5 lei- 1,55 lei, în timp ce Hidroelectrica, care are capital de stat, furnizează energia la 1 leu. Am făcut respectiva solicitare. ANRE și Consiliul Concurenței au lucrat. Acum vedem că avem deja patru operatori care au 1 leu 1,1 lei, 1,2 lei, 1,25 lei. 

Există niște distorsiuni în piață. Problema de fond e să facem mai multă energie. Când avem mai multă energie, mai greu să speculezi cu piața. 

Și în documentul pe care l-am pregătit și l-am trimis premierului și l-am discutat și cu președintele României apare un punct foarte clar în care ANRE va fi mandatat pentru ca în 60 de zile să vină cu actualizări ale legislației, pe modelul altor state din vestul Europei, în care vedem că au un preț foarte mic al energiei, care au reguli de piață foarte clare și în care nu avem profituri de trei ori mai mari, de exemplu, în cazul companiilor de trading, decât în România. Media europeană este de 20 euro pentru 1 MW, în România 60 euro. 

Din acest motiv mă duc la nivelul CSAT, pentru că ăsta este mandatul pe care l-am primit și din partea PSD, sunt discuțiile pe care le-am avut și cu premierul României și e un consens general pe care vreau să-l statuez foarte clar, pentru că situația problemei energiei din România e o problemă de interes național, e o problemă de securitate, în contextul în care România riscă, prin prețuri foarte mari, să erodeze și mai mult puterea de cumpărare oamenilor, să ajungă inflația cauzată în principal de prețul mare al energiei și companiile din România nu mai sunt competitive pe piață nici pentru produsele interne nici pentru export”, mai afirmă Ivan.

Nicuşor Dan afirmat joi seara, la Digi24, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat încrezător că problemele vor fi corectate într-un orizont de timp relativ scurt. Potrivit președintelui, încă o problemă o reprezintă faptul că nu există o corelare a companiilor de stat care produc energie. Potrivit şefului statului, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) „nu-şi face treaba” în a gestiona mecanismele de piaţă.

Editor : Alexandru Costea

