Prețul benzinei și motorinei a crescut cu aproximativ 25 de bani pe litru în doar două zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus la Digi24 că aceste creșteri sunt mult mai mici decât în alte state din vestul Europei. El dă asigurări că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combstibili și că în Guvern și în coaliție există discuții despre reducerea accizelor.

„Avem o creștere, în medie de circa, până aseară, de 20 de bani, până astăzi de 25 bani la litrul de motorină, care este talonul principal. Comparativ cu Italia, cu aproximativ 60 de bani și Germania, care are aproximativ un leu, adică de cinci ori mai mult, de trei ori mai mult, de patru ori mai mult în alte țări din vestul Europei.

În același timp, începând de anul trecut, după criza Lukoil di luna octombrie, am început, cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovizionare de combustibil, fără să știm că va urma acest eveniment, și acest lucru ne-a dat flexibilitatea de a ne asigura stocuri pentru cel puțin cinci luni de zile de acum înainte, de a ne asigura rute alternative pentru a nu depinde de o singură sursă, iar în momentul de față, undeva la sub 7% din tot ceea ce consumăm în România ca importuri, ca și petrol rafinat ajunge să fie adus prin Strâmtoarea Ormuz. Suntem într-o situație în care am preîntâmpinat aceste lucruri”, a spus Ivan.

„Din punct de vedere al impactului, e un impact internațional acest conflict din Orientul Mijlociu. Nimeni nu poate să spună de pe această planetă cât va mai dura, care va fi impactul, unde vor lovi dronele și rachetele iraniene. Dar ceea ce pot să vă spun foarte clar: datorită măsurilor pe care le-am luat în Guvernul României, în momentul de față, România are una dintre cele mai mici creșteri dintre statele membre ale Uniunii Europene, realitate cu care ne confruntăm și pe care cu care lucrăm. În acest moment, pe lângă celulele de criză pe care le am în fiecare zi cu toți operatorii din piață - și le mulțumesc pentru faptul că au fost corecți și au răspuns foarte prompt solicitărilor mele - lucrăm la extinderea contractelor comerciale vechi, lucrăm la scenarii prin care să repornim facilități de rafinare pe teritoriul României, la scenarii în care creștem importurile de petrol de pe rutele clasice, Azerbaidjan, Kazahstan. Așa că suntem într-un într-un mix de activitate care are dinamică de la oră la oră, dar care pune astăzi România într-o formă în care impactul, evenimentelor din Orientul Mijlociu să fie mai redus decât în alte state din vest”, a spus ministrul.

Întrebat dacă ia în calcul o reducere a accizei pentru combustibili, Ivan a răspuns: „Nu sunt ministru de finanțe ca să iau această măsură”.

„Este evident că împreună cu ministrul de Finanțe, cu prim-ministrul, cu ceilalți colegi din coaliție, cu președintele Camere Deputaților, lucrăm la mai multe scenarii, printre care și acest scenariu. Dar nu pot să vă emit acum un cuantum exact, dar scopul nostru este unul foarte clar: să protejăm pe cât mai mult posibil populația, iar acest prag psihologic de care se vorbește la televizor (10 lei pe litrul de benzină, n.r.) vă spun că în momentul de față este încă departe de a fi atins. Deci facem tot ce ține noi ca să nu ajungem acolo, ca să fie foarte clar acest lucru, dar nu putem să controlăm ce fac iranienii sau rebeli Houthi sau alții din Orientul Mijlociu”, a explicat el.

„În momentul de față vorbim despre o situație extrem de complicată, care nu ar trebui să aibă nicio coloratură politică, ci o componentă strict tehnică, referitoare la modul în care statul român își protejează cetățenii în fața acestui val de scumpiri care vine în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Vorbim despre date foarte clare pe care le avem pe masă și scenarii pe care le modelăm. Noi venim cu expertiza noastră din punct de vedere al aprovizionării cu combustibil, al cotațiilor prețului la nivel internațional, iar împreună cu specialiștii din Ministerul de Finanțe și cu ministrul Alexandru Nazare vor lucra aceste scenarii, care vor fi evident discutate în coaliție și care vor fi aplicate în funcție de contextul în care ne aflăm. Nimeni nu știe dacă conflictul se va opri în 24 de ore, 72 de ore, o lună sau trei luni sau cinci luni”, a continuat Ivan.

Întrebat cât de rapid am putea vedea o măsură din partea Guvernului, ministrul a spus: „Deja am luat aceste două măsuri - blocarea creșterii artificiale a prețurilor și rute alternative care se văd în impactul impactul mai redus în România decât în Germania, Italia, Spania sau alte state din Vest. Doi: lucrăm la scenariul în care astăzi vom adopta în ședința de Guvern poate cel mai curajos act normativ în materie de protecție a consumatorilor casnici pe gaze naturale. Un act normativ care ne va da garanția că timp de un an de zile vom avea un preț constant la consumatorul casnic, de maxim zero 31 lei pe kilowatt”. „Am învățat direcțiile trecutului și facem tot ce ține de noi ca să ținem cât mai jos prețurile. Avem suficienți carburanți, nu vreau să văd scenariile pe care le-am auzit în anumite state din Vest în care se fac cozi la pompe, nu este cazul. Avem suficiente resurse interne, avem suficiente depozite, cumpărăm în continuare și la aceste prețuri foarte mari, pentru a ne asigura capacitățile de depozitare și combustibili în piață și nu avem motive de panică referitor la aprovizionarea cu gaze naturale, cu motorină și cu benzină”, a mai spus el.

„Suntem într-un context în care e foarte improbabil să știm cum va evalua, dar cât timp avem această situație este evident că nu vom avea o scădere bruscă a prețului. Este este foarte clar acest lucru”, a adăugat Ivan.

