Autoritățile iau în calcul schimbarea legii după explozia produsă la blocul din cartierul bucureștean Rahova. Ministrul Energiei a declarat, în direct la Digi24, că, după ce va analiza raportul final privind cauza tragediei, ar putea propune modificări legislative pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete. „Toate aceste companii care operează în sistemul energetic trebuie să știe că au obligații clare – altfel vor exista penalizări uriașe. Nu se poate ca oamenii să-și piarda viața din cauza unor erori umane”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că, după ce va avea raportul final făcut de procurori şi de ANRE, va analiza care sunt fisurile în legislație și cum se poate aceasta actualiza.

„Iau în calcul, la modul foarte serios, ca și membru al Parlamentului și ca și ministru al Energiei, după ce vom avea raportul final făcut de către procurori, de către experți în energie, de către ANRE, de către reprezentanții pompierilor, Ministerul de Interne, ISU, și așa mai departe, dacă se constată că sunt lacune în proceduri legale, voi iniția de urgență un demers prin care să completăm legislația, pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple și pentru ca toate aceste companii care operează sistemul de gaze naturale și energie electrică să știe că au obligații foarte clare, pe care trebuie să le respecte și, în cazul în care nu le respectă, vor avea niște penalizări uriașe și vor putea mai departe să-și desfășoare activitatea doar dacă respectă la virgulă procedurile care pun în siguranță oamenii. Nu e normal ca oameni nevinovați să-și piardă viața din cauza unor astfel de erori umane ”, a avertizat ministrul.

„Raportul final va clarifica unde trebuie să intervenim - chirurgical ”

„Acel raport va fi extrem de clar și va stabili cu certitudine cine ce trebuia să facă, când și cum, dacă a făcut sau dacă nu a făcut și dacă trebuie să actualizăm legislația și procedurile ANRE, pentru a verifica aceste companii și modul în care ele verifică rețelele. (...) Am nevoie de informație integrată, finală și atunci vom ști foarte clar unde trebuie să intervenim - chirurgical, pentru că nu schimbăm legislația în România doar pe baza unei formații parțiale”, a subliniat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a punctat faptul că, la acest moment, România are peste 60% din rețelele electrice din țară mai vechi de 65 de ani.

„E o realitate. Toate aceste lucruri trebuie într-o formă auditate. Împreună cu toate companiile care operează rețelele de electricitate și de gaze să se verifice o dată la ceva timp, așa cum este în cazul companiilor care verifică emanațiile gaze din fiecare locuință - pentru că la fiecare dintre noi, o dată la doi ani, există acea verificare periodică în care vine reprezentantul companiei, verifică toate sediile de gaze și constată că sunt în regulă, primește acel aviz că pot să funcționez încă doi ani, că totul este în regulă și plătești o factură pe tema asta. Ar trebui să facă același lucru și pe rețelele mari pentru a ne asigura, la fel ca în acest caz, că o avarie care are loc în subsolul blocului este prevenită”.

Dacă autoritățile vor considera că este prea relaxată legislația privind operatorii economici, „o vom face mai strictă, pentru ca lumea să știe că, așa cum se știe în Germania, că nu te joci cu regulile care sunt impuse de către stat”, a adăugat demnitarul.

„T oate aceste companii nu sunt Crucea Roșie ”

Întrebat dacă se practică tarife mult prea mari de către operatori pentru simpla verificare a unui contor, Bogdan Ivan a precizat:

„În momentul de față nu pot să intervin pentru a stabili tarife, pentru că vorbim despre o piață liberă în care fiecare companie își stabilește politica în funcție de piața pe care o are. Dar în același timp, toate aceste companii nu sunt Crucea Roșie - pentru că prestează anumite servicii în acord cu legea din România, (...) încasează niște sume consistente de bani de la fiecare dintre beneficiari. Ei bine, în schimbul acestor sume de bani trebuie să aibă niște responsabilități foarte clare, în care știm că nu ne explodează blocul. (...) Vreau ca în lege să fie foarte clar stipulate aceste lucruri, pentru ca nimeni niciodată să nu se mai poată ascunde în spatele unor lacune în legislația din România”.

Ministrul a explicat că singura autoritate care are competența să emită autorizații și licențe și care poate verifica aceste firme este ANRE, care nu este în subordinea Ministerului Energiei.

