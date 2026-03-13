E normal ca gazele cumpărate din SUA de către Ucraina să tranziteze România și acest lucru să producă venituri pentru compania Transgaz, care este a statului român, a declarat ministrul Energiei pentru Digi24, după ce Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat la București parteneriatul strategic România - Ucraina. Bogdan Ivan a comentat teoria conspiraționistă care s-a viralizat și care promovează ideea falsă că ucrainienii ne-ar lua gazul din Neptun Deep.

„La teorii conspiraționiste nu vreau să răspund. Vreau să spun doar următorul lucru. În momentul de față, România are venituri prin compania Transgaz pentru toate gazele pe care le tranzitează pe teritoriul României și le duce în Ucraina și care vin din SUA, prin Grecia, Bulgaria, România și ajung în Ucraina. Și România, da, încasează bani de pe acest tranzit al gazelor naturale și e normal să continuăm să facem acest lucru și vom face acest lucru în continuare, pentru că avem nevoie și să facem și venituri și în același timp să reducem dependența de gaze rusești și e o variantă foarte bună să o facem cu gaze din America,” a explicat ministrul.

Ivan a subliniat că, prin contractele semnate, companiile româneşti au prioritate în ceea ce priveşte utilizarea gazelor extrase din Neptun Deep.

„Și doi pentru gazele din Marea Neagră. Avem 8 miliarde m³ anual, în care jumătate sunt ale OMV Petrom, conform acordului de concesiune și le vând cui consideră și jumătate sunt ale Romgazului, companie în care statul român, prin Ministerul Energiei, are 70%, iar în momentul de față modul în care vor fi vândute acele gaze, prioritate zero o are statul român, o au românii, companiile românești, iar excedentul acestor gaze este evident că va fi vândut conform acordurilor internaționale și conform unor calcule economice foarte clare. Dar prioritate zero e ca aceste gaze să fie folosite de români și de România. Este direcția foarte clară pe care o avem acum, iar ieri a fost a semnat un acord între cei doi președinți, care prevede cooperare în general, care prevede ca Ucraina poate să își cumpere gaze din orice stat vecin, care să tranziteze și prin România. Și suntem de acord. Da, e normal ca să tranziteze prin România gazele cumpărate din SUA de către Ucraina și acest lucru să producă venituri pentru compania Transgaz, care este a statului român,” a declarat ministrul.

„Dar de acolo până la fake news-urile scoase de reprezentanții unui partid care votează împotriva aliaților noștri din NATO, care votează împotriva interesului strategic al României cu partenerul nostru principal, SUA, nu comentez astfel de teorii ale conspirației care n-au niciun fundament real,” a adăugat ministrul.

