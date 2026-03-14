Live TV

Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4 luni din stocurile de criză

Data publicării:
Ministrul Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că suntem pregătiţi cu stocuri de criză, şi dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei, am fi o situaţia în care aproape 4 luni de zile, cu stocuri de criză, plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcţionăm la nevoia României de astăzi.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat la Antena 3 dacă am putea să ajungem la măsuri radicale astfel încât să fim obligaţi să lăsăm maşina acasă, duminica sau două zile din şapte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

”Din punctul meu de vedere n-ar trebui să ajungem acolo, mi se par măsuri destul de drastice ca să fie luate la nivel naţional, este evident că este decizia fiecăruia dintre noi dacă decidem să mergem cu mijlocul de transport în comun sau să ne folosim maşina. Ceea ce este foarte important acum e ca noi, ca şi ţara, este să avem rute diversificate de aprovizionare pentru combustibil. Noi aducem undeva la 75% din petrolul pe care îl rafinăm în România din alte state care n-au legătură cu Orientul Mijlociu (..) şi aici putem să spunem că nu suntem atât de afectaţi. În schimb, aducem din Arabia Saudită aproximativ 40% din importurile noastre de motorină, ceea ce ne creează în momentul de faţă, o zonă de potenţial risc. Ceea ce e important e că astăzi am diversificat foarte mult rutele, nu depindem de acea zonă dar este un val la nivel mondial care afectează fiecare economie, fiecare ţară.

Despre declararea situaţiei de criză, ministrul a arătat că a vrut să pregătească cadrul legal pentru ca, în situaţia în care această situaţie a conflictului militari în Orientul Mijlociu se prelungeşte şi vom avea o creştere continuă a preţurilor, cotaţiilor barilului de petrol şi a tonei de motorină la nivel internaţional, care va afecta evident şi economia României, să putem ca în momentul în care decidem că trebuie să intervină statul, să poată să o facă de îndată fără să aştepte zile sau să ia vize de la diferite ministere”, a afirmat Bogdan Ivan, citat de News.ro.

Despre scenariul în care România ar putea să apeleze la rezervele strategice, ministrul a declarat că ”în situaţia în care se constată o penurie în apozitionare şi în rafinarea pe plan intern, ceea ce în momentul de faţă nu este cazul.

”Suntem pregătiţi şi cu această situaţie, dacă e nevoie să eliberăm anumite stocuri pentru a echilibra piaţa, în intern, în anumite zone de a ţine preţul oricum stabil şi în acelaşi timp de a ne asigura că dacă, Doamne fereşte, apare o nouă blocadă, mult mai mare, în canalul Suez, care acolo ne-ar afecta pe noi în mod direct, atât în România cât şi în toată Europa, care importă 40 de milioane de tone de motorină de acolo, este evident că atunci eşti nevoit să intervii. Stocurile de urgenţă le activezi doar într-o situaţie cu adevărat de criză şi dacă nu mai ai o altă soluţie. Deci noi acum suntem pregătiţi, cu aceste stocuri de criză. Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei, am fi o situaţia în care aproape 4 luni de zile, cu stocuri de criză plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcţionăm la nevoia României de astăzi”, a sublliniat el.

Bogdan Ivan a mai spus că erau stocuri pentru aproape 5 luni, acum vreo săptămână, când a început această conflagraţie, dar s-au mai consumat din stocurile comerciale aflate în curs.

”În 10 zile de când a început această conflagraţie în România toată lumea a consumat de 4 ori mai mult decât în orice alte 10 zile din ultimul an. Oamenii s-au panicat, companiile de transport, agricultorii şi-au făcut stocuri, şi-au cumpărat masiv combustibil, evident că acest lucru a cauzat o cerere mai mare, dar suntem în grafic”, a dat asigurări ministrul Energiei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
Petrolier
„Operațiunea Epic Mistake”. Cinci motive pentru care prețul...
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
radu miruta foto gov ro
Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Ultimele știri
Reacția Turciei după ce a fost ținta unui nou atac iranian cu rachetă
Zmeura de Aur. Un film cu Ice Cube a câștigat aproape toate categoriile: „Dialoguri de mâna a doua, interpretare hilară”
Momentul în care rachetele americane surprind la sol mai multe avioane ale Iranului și le distrug
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Nulitatea absolută a actelor. Ce înseamnă și când poate fi invocată
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică