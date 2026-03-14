Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4 luni din stocurile de criză

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că suntem pregătiţi cu stocuri de criză, şi dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei, am fi o situaţia în care aproape 4 luni de zile, cu stocuri de criză, plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcţionăm la nevoia României de astăzi.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat la Antena 3 dacă am putea să ajungem la măsuri radicale astfel încât să fim obligaţi să lăsăm maşina acasă, duminica sau două zile din şapte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

”Din punctul meu de vedere n-ar trebui să ajungem acolo, mi se par măsuri destul de drastice ca să fie luate la nivel naţional, este evident că este decizia fiecăruia dintre noi dacă decidem să mergem cu mijlocul de transport în comun sau să ne folosim maşina. Ceea ce este foarte important acum e ca noi, ca şi ţara, este să avem rute diversificate de aprovizionare pentru combustibil. Noi aducem undeva la 75% din petrolul pe care îl rafinăm în România din alte state care n-au legătură cu Orientul Mijlociu (..) şi aici putem să spunem că nu suntem atât de afectaţi. În schimb, aducem din Arabia Saudită aproximativ 40% din importurile noastre de motorină, ceea ce ne creează în momentul de faţă, o zonă de potenţial risc. Ceea ce e important e că astăzi am diversificat foarte mult rutele, nu depindem de acea zonă dar este un val la nivel mondial care afectează fiecare economie, fiecare ţară.



Despre declararea situaţiei de criză, ministrul a arătat că a vrut să pregătească cadrul legal pentru ca, în situaţia în care această situaţie a conflictului militari în Orientul Mijlociu se prelungeşte şi vom avea o creştere continuă a preţurilor, cotaţiilor barilului de petrol şi a tonei de motorină la nivel internaţional, care va afecta evident şi economia României, să putem ca în momentul în care decidem că trebuie să intervină statul, să poată să o facă de îndată fără să aştepte zile sau să ia vize de la diferite ministere”, a afirmat Bogdan Ivan, citat de News.ro.



Despre scenariul în care România ar putea să apeleze la rezervele strategice, ministrul a declarat că ”în situaţia în care se constată o penurie în apozitionare şi în rafinarea pe plan intern, ceea ce în momentul de faţă nu este cazul.



”Suntem pregătiţi şi cu această situaţie, dacă e nevoie să eliberăm anumite stocuri pentru a echilibra piaţa, în intern, în anumite zone de a ţine preţul oricum stabil şi în acelaşi timp de a ne asigura că dacă, Doamne fereşte, apare o nouă blocadă, mult mai mare, în canalul Suez, care acolo ne-ar afecta pe noi în mod direct, atât în România cât şi în toată Europa, care importă 40 de milioane de tone de motorină de acolo, este evident că atunci eşti nevoit să intervii. Stocurile de urgenţă le activezi doar într-o situaţie cu adevărat de criză şi dacă nu mai ai o altă soluţie. Deci noi acum suntem pregătiţi, cu aceste stocuri de criză. Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de ţiţei, am fi o situaţia în care aproape 4 luni de zile, cu stocuri de criză plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcţionăm la nevoia României de astăzi”, a sublliniat el.



Bogdan Ivan a mai spus că erau stocuri pentru aproape 5 luni, acum vreo săptămână, când a început această conflagraţie, dar s-au mai consumat din stocurile comerciale aflate în curs.



”În 10 zile de când a început această conflagraţie în România toată lumea a consumat de 4 ori mai mult decât în orice alte 10 zile din ultimul an. Oamenii s-au panicat, companiile de transport, agricultorii şi-au făcut stocuri, şi-au cumpărat masiv combustibil, evident că acest lucru a cauzat o cerere mai mare, dar suntem în grafic”, a dat asigurări ministrul Energiei.

