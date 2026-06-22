Bogdan Ivan, despre măsurile din programul de guvernare Veștea: „Menținerea unui preț suportabil la energie și gaze este o prioritate”

Viitorul Guvern condus de Adrian Veștea intenționează să mențină schema de plafonare a prețurilor la gazele naturale pentru consumatorii casnici până anul viitor și ia în calcul limitarea adaosului comercial la carburanți pe întreg lanțul, de la producție până la benzinării, a anunțat luni ministrul desemnat al Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul audierilor din Parlament.

Potrivit acestuia, menținerea unor prețuri suportabile la energie și gaze reprezintă una dintre principalele priorități ale Ministerului Energiei și ale viitorului Executiv.

„Ceea ce reprezintă o adevărată prioritate din punct de vedere al Ministerului Energiei şi al Guvernului României o reprezintă menţinerea unui nivel suportabil al preţului energiei electrice şi a gazelor naturale. Din acest punct de vedere, o prioritate o reprezintă continuarea schemei de plafonare a preţului gazelor naturale pentru consumatorii casnici, aşa cum a fost ea iniţiată şi votată în luna aprilie a acestui an, până anul viitor”, a declarat Bogdan Ivan.

Limitarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină

Ministrul desemnat al Energiei a afirmat că, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Iran și al impactului acestora asupra pieței petroliere, Guvernul propune măsuri pentru limitarea efectelor asupra prețurilor la carburanți.

Astfel, Executivul are în vedere limitarea adaosului comercial pe întreg lanțul de distribuție, de la producție până la stațiile de alimentare, precum și reducerea accizei la motorina standard.

„De asemenea, în contextul crizei internaţionale din Iran, menţinerea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, care vine la pachet cu limitarea exporturilor în cazul producţiei interne, cu limitarea adaosului comercial pe tot lanţul, de la producţie până la benzinării şi, de asemenea, cu reducerea accizei la motorina standard”, a adăugat Bogdan Ivan.

Editor : A.D.