Video Bogdan Ivan, despre noile centrale care vor furniza energie ieftină în România: „Sunt proiecte de securitate națională”

bogdan ivan

România are proiecte în dezvoltare, bazate pe tehnologia de acumulare prin pompaj, care ar putea produce energie electrică ieftină, în condițiile în care țara are cea mai scumpă energie electrică din Europa, exportând ziua chiar și cu 1 leu, dar importând seara cu 2.500 de lei/MWh. Pentru două dintre locațiile unde ar putea fi aplicată această tehnologie s-au demarat deja studiile tehnice, a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Urmează să primesc rezultatele care să ateste că se pot face aceste proiecte și vă garantez că și pe aceste proiecte - cele pe pompaj hidro - le voi include în lista proiectelor de securitate națională în domeniul energiei”, a subliniat ministrul.

Una dintre cele mai ieftine metode de a produce energie electrică este cea bazată pe tehnologia de acumulare prin pompaj, lucru care s-ar putea face și la noi în țară, astfel încât să nu mai importăm electricitate la prețuri mari, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

Am identificat împreună cu colegii mei din Hidroelectrica patru locații în care se pretează acest tip de tehnologie. La două dintre ele deja am demarat studiile tehnice, care or să fie finalizate până la finalul acestui an - una în Transilvania, una în Moldova. (...) Avem în mod teoretic capacitatea - putem să le facem și am comandat studii tehnice care să ateste dacă se poate sau nu se poate. (...) Studiile tehnice vor fi gata. Anul le-am început, vor fi gata până la finalul acestui an”, a arătat ministrul Energiei.

Durata media unui astfel de proiect este de aproximativ 5 ani de zile, a anunțat Ivan.

„Vorbesc de o cantitate foarte mare de apă, de niște turbine care fac inversul procesului de uzinare - când pompează apa și uzinează atunci când ai prețul foarte mare. (...) Avem patru locații. La două dintre ele deja avem începute studiile tehnice. Acum două luni de zile am început acest lucru. Urmează să primesc rezultatele care să ateste că se pot face aceste proiecte și vă garantez că și pe aceste proiecte - de pompaj hidro - le includ în lista proiectelor de securitate națională în domeniul energiei”.

