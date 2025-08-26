Bogdan Ivan, despre scandalul facturilor la energie: Am făcut o adresă foarte dură către ANRE și am cerut să verifice toţi furnizorii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat la scandalul facturilor la energie și spune că a făcut o adresă foarte dură către ANRE, în care a cerut să verifice toţi furnizorii.

„Sunt două elemente. O dată, TVA-ul se aplică în momentul în care se emite factura, indiferent că vorbim despre energie, apă, canalizare, telefonie mobilă, internet şi aşa mai departe. Doi, banii aceia nu se duc la furnizor, ci la stat, pentru că statul încasează, în definitiv, TVA-ul. Trei, dacă au făcut acest lucru, au o problemă şi vor fi sancţionaţi de Protecţia Consumatorului, Consiliul Concurenţei şi ANRE. Eu am făcut o adresă foarte clară şi dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toţi furnizorii, dacă există astfel de situaţii, şi să aplice legea acolo unde este cazul”, a declarat ministrul Energiei la Antena 3, citat de News.ro.

Bogdan Ivan a precizat că nu ştie care a fost raţionamentul furnizorilor, dar că aceştia nu au de câştigat din mecanismul respectiv, pentru că nu ei încasează acel 2%, ci banii merg la bugetul de stat.

„Ceea ce reprezintă adevăratul risc, pe lângă creşterea TVA-ului, este modul în care astăzi se formează preţul, modul în care energia electrică ajunge la consumatorul final şi devine aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană, în condiţiile în care România, acum 10 ani, era exportator net de energie şi avea printre cele mai mici preţuri la electricitate. Am ajuns astăzi să importăm, în perioadele de consum maxim, până la 20% din energia necesară, să exportăm ziua, când soarele străluceşte la fel şi în România, şi în Bulgaria, şi în Ungaria, şi în Austria, şi să exportăm energie la preţuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la preţuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22”, a arătat ministrul.

El a adăugat că nu mai intră în detalii privind alte probleme sistemice care au dus la această situaţie: de la starea reţelelor până la angajamentele din planul de decarbonizare, prin care România s-a obligat să înlocuiască centralele pe cărbune în cinci ani cu alte capacităţi de producţie de bază, dar care au întârzieri de peste 3–4 ani în implementare.

„Eu nu o să stau pasiv, doar să identific toate aceste situaţii care au făcut ca, în ultimii 10 ani, românii să plătească cele mai scumpe facturi la energie electrică şi să mă lamentez. Nu. Am avut discuţii cu ANRE, producători, furnizori şi distribuitori de energie, am găsit o parte din soluţii, am identificat instrumentele financiare prin care putem acoperi următoarele şase luni şi următorul an şi jumătate”, a subliniat ministrul Energiei.

Întrebat ce nereguli a descoperit, Bogdan Ivan a spus: „Eu nu sunt procuror, am alt rol: să găsesc soluţii. Am venit aici pentru a vedea unde sunt problemele sistemice. Le-am identificat, erau cunoscute şi înainte, şi sunt convins că şi miniştrii de dinaintea mea au avut bună credinţă în încercarea de a elimina cât mai multe dintre aceste probleme. Dar, în momentul în care ne aflăm într-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere economic, când puterea de cumpărare a românilor a fost foarte mult erodată în ultimele luni, când avem creşterea TVA-ului şi a altor taxe şi, pe deasupra, eliminarea schemei de plafonare a preţului la energie, punem o povară suplimentară pe fiecare român şi pe fiecare companie”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a ţinut să precizeze că „aceasta este o problemă de securitate naţională, în condiţiile în care preţul energiei electrice influenţează costul final al produselor cumpărate de români între 7% şi 80%”.

„Fiecare creştere graduală a acestui preţ este problematică, iar am arătat foarte clar că energia activă reprezintă sub 50% din preţul final”, a mai spus Bogdan Ivan.

Întrebat dacă a făcut sesizări penale în aceste cazuri, Ivan a răspuns: „Nu am cum să fac sesizări penale pentru situaţii care nu sunt documentate complet. Odată ce voi aduce toate aceste date în faţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, din care fac parte şi ministrul Justiţiei, şi structurile de informaţii ale României, sunt convins că vor avea toate instrumentele necesare pentru fundamentare. (…) Am situaţii punctuale în care, în urma verificărilor recente, s-au constatat aspecte de competenţa organelor penale şi, imediat, le-am trimis către acestea. Dar nu vreau să fac tam-tam şi circ din aceste subiecte, ci să păstrez o discuţie serioasă, despre soluţii, în contextul în care mandatul meu este să găsesc soluţii pentru creşterea capacităţii de producţie şi scăderea preţului”, a conchis ministrul.

Editor : A.P.