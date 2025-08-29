Live TV

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, despre factura la gaze în această iarnă: „Este foarte sigur că nu o să crească”

gaze aprinse la aragaz
Foto: GettyImages

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit vineri seara, la Digi24, despre prețul gazelor naturale în această iarnă. El spune că „cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze şi este foarte sigur că în această iarnă factura nu o să crească.

„Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă preţul la gaze, mai mult decât cel de la energie electrică. În ciuda reclamaţiilor de potenţial infringement din partea Comisiei Europene, am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze. Faptul că Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, a reuşit să se dezvolte foarte mult în ultimul an şi jumătate, doi ani, faptul că Transgaz a reuşit să-şi dezvolte capacitatea de transport al gazelor, a reuşit să ne ducă la o reducere a preţului, în unele cazuri, chiar şi sub preţul plafonat. Aşa că nu vorbim doar despre o predictibilitate a unui preţ care nu va creşte în această iarnă la gaze - ceea ce este foarte sigur, nu o să crească preţul facturii la gaze în această iarnă - dar vorbim de o continuitate naturală atunci când am reglat piaţa, când am reglat partea de consum”, a spus Ivan la Digi24.

Acesta a subliniat că în acest moment suntem ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare cantitate de gaze pregătite pentru iarnă, înmagazinate.

„Depăşim 80%, în timp ce media europeană este la 76%, după ce m-am întâlnit cu toţi operatorii din piaţă şi le-am cerut explicit ca să cumpere gaze, să le înmagazineze încă de acum, când preţul este unul foarte mic în timpul verii, comparativ cu riscul ca în ianuarie sau în februarie, când avem preţuri de 3-4 ori mai mari pe bursă, să se aprovizioneze cu gaze. Este evident că preţul final pentru astfel de dezechilibru îl vor plăti tot oamenii. M-am asigurat încă de acum că nu o să ajungem acolo şi, ca să conchid: nu. nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă, cu siguranţă”, a punctat ministrul Energiei.

Editor : Liviu Cojan

