Bogdan Ivan: OMV Petrom şi Romgaz lucrează la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică european

Data actualizării: Data publicării:
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că discuţiile avute la Viena cu cancelarul Christian Stocker şi cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, au vizat proiectele prin care România îşi poate întări poziţia în regiune pe zona de energie şi investiţii. „OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european. Am insistat pe îmbunătăţirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră”, arată el.

„Astăzi, la Viena, discuţiile au pus în prim-plan România. Alături de premierul Ilie Bolojan şi de delegaţia României, am avut un dialog direct cu cancelarul Christian Stocker şi cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, despre proiectele prin care România îşi poate întări poziţia în regiune pe zona de energie şi investiţii. Neptun Deep este punctul-cheie: OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european. Am insistat pe îmbunătăţirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră. Preţurile nu pot scădea fără o integrare reală a infrastructurii”, a arătat Bogdan Ivan, joi, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, partea austriacă şi-a exprimat, la rândul său, interesul real pentru consolidarea relaţiilor economice cu România şi a reconfirmat sprijinul pentru aderarea ţării la OCDE.

„Obiectivul meu rămâne clar: energie accesibilă pentru populaţie, preţuri competitive pentru companii şi o Românie puternică în arhitectura energetică europeană”, a subliniat Ivan.

Editor : Liviu Cojan

