Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale, mult peste media Uniunii Europene, a precizat ministrul.

„Vreau să spun un lucru extrem de important: România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicare și colegilor de la Transgaz pentru modul în care, în cursul acestei veri, am organizat mai multe întâlniri, am transmis operatorilor faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii, la un preț foarte bun, să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului, în momentul de față având o schemă de plafonare-compensare în vigoare până în 31 martie, dar având garanția că nu vom avea fluctuații ale prețului, care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru,” a declarat ministrul Energiei.

Despre momentele în care România s-a aflat aproape de blackout, în februarie şi de Paşte, ministrul Energiei a precizat că se lucrează pentru a nu mai ajunge în situaţia în care să vedem că avem un risc.

„Ceea ce facem noi pentru a nu mai ajunge acolo, încă o dată, e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în sistemul energetic national, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii şi există un potenţial scenariu în această direcţie, în anumite condiţii, dar, ceea ce e foarte important, să lucrăm inclusiv la mecanisme de finanţare pentru digitalizarea reţelelor electrice şi sisteme integrate prin care să nu mai fim în situaţia în care să vedem că avem un risc, foarte târziu şi să putem să anticipăm din timp acest lucru”, a explicat Ivan.

