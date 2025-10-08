Live TV

Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene

Data actualizării: Data publicării:
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale, mult peste media Uniunii Europene, a precizat ministrul.

„Vreau să spun un lucru extrem de important: România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează. Media europeană este de 82,8%. Le mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicare și colegilor de la Transgaz pentru modul în care, în cursul acestei veri, am organizat mai multe întâlniri, am transmis operatorilor faptul că îmi doresc ca gazele pe care le achiziționează în timpul verii, la un preț foarte bun, să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuații ale prețului, în momentul de față având o schemă de plafonare-compensare în vigoare până în 31 martie, dar având garanția că nu vom avea fluctuații ale prețului, care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru,” a declarat ministrul Energiei.

Despre momentele în care România s-a aflat aproape de blackout, în februarie şi de Paşte, ministrul Energiei a precizat că se lucrează pentru a nu mai ajunge în situaţia în care să vedem că avem un risc.

„Ceea ce facem noi pentru a nu mai ajunge acolo, încă o dată, e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în sistemul energetic national, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii şi există un potenţial scenariu în această direcţie, în anumite condiţii, dar, ceea ce e foarte important, să lucrăm inclusiv la mecanisme de finanţare pentru digitalizarea reţelelor electrice şi sisteme integrate prin care să nu mai fim în situaţia în care să vedem că avem un risc, foarte târziu şi să putem să anticipăm din timp acest lucru”, a explicat Ivan.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump.
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a...
485148059_1070457835100998_6967341323833510674_n
Spitalul „Sf Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, are un nou...
sediul cu geamuri al cam
CSM acuză Guvernul că „sfidează autoritatea judecătorească”: „Nu...
Ultimele știri
MAE avertizează românii care merg în Bulgaria: Sunt restricții de circulație din cauza vremii extreme. Ce zone sunt afectate
O femeie de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliţia a deschis un dosar penal
Ilie Bolojan, întâlnire cu Christophe Hansen. Premierul a cerut un buget echilibrat pentru Politica Agricolă Comună
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
complexul energetic oltenia facebook ceo oltenia 18 07 2015
Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă la sfârșitul acestui an
hidrocentrala
Bogdan Ivan: Avem blocaje la proiectele de hidrocentrale din cauza gândacilor și peștilor. Sunt aberații. Voi merge în CSAT
Facturi la energie.
Ministrul Energiei anunță dacă vor scădea facturile la energie în 2026. „Prin orice metode legale, acesta este scopul meu”
a smart digital kilowatt or electricity meter is telling the usage of electricity in a home direct to the provider.
De ce nu au românii oferte de energie cu tarif diferențiat pe ore: mai ieftină când e consum mic, mai scumpă la orele de vârf
bogdan ivan
Bogdan Ivan, despre noile centrale care vor furniza energie ieftină în România: „Sunt proiecte de securitate națională”
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
Digi FM
Silvia Dumitrescu, șocată de moartea lui Marius Keseri: „Off, ce e viața asta!” Ce i-a spus toboșarul de la...
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”