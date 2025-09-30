Live TV

Video Bogdan Ivan: România plătește aproape cea mai scumpă energie din lume. Vrem să investim masiv în nuclear, gaz și baterii

panouri fotovoltaice pe camp
Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, la Digi24, că România plătește „aproape cea mai scumpă energie din lume” pentru că, în urmă cu 5 ani, a început un proces prin care a închis „foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune”. Acesta a subliniat că, deoarece România nu are capacități de stocare a energiei provenite din surse fotovoltaice, exportă la un preț mic, de 0,2 euro pentru 1 MWh. Oficialul precizează că abordarea sa la Minister este de a investi „masiv în reactoare nucleare, în gaz și în capacități de stocare, anume baterii, pentru a putea echilibra prețul pe piață și pentru a putea avea o energie mai ieftină în perioada 6.00-22.00”. 

„Ceea ce a cauzat ca astăzi România să plătească aproape cea mai scumpă energie din lume e faptul că România, în urmă cu 5 ani, a început un proces prin care a închis foarte multe capacități de producție a energiei electrice bazate pe gaz și cărbune. Aproape 7.000 de megawați instalați au fost scoși din producție, ei fiind înlocuiți doar cu 1.200 de megawați instalați, iar în momentul de față avem un deficit extrem de mare. 

Importăm la prețuri foarte mari în perioada de vârf de consum de la 6:00 la 22:00, la prețuri și de 2.000-3.000 de ori mai mari decât vindem în timpul zilei, când avem surplus de producție de energie, în perioada 10:00-16:00, când soarele strălucește și în România, Ungaria, Bulgaria, Moldova sau în Ucraina. În acest moment pot să vă spun date luate de săptămâna asta. Sunt perioade în care România exportă și la 0,20 euro pentru 1 MW-oră în timpul zilei din solar. România nu a avut o strategie deșteaptă din acest punct de vedere. 

A ales să investească masiv în panouri fotovoltaice, fără să pună capacități de stocare a energiei, fără baterii, pentru a consuma acea energie, atunci când avem nevoie de la 18:00 la 22:00, lucru care a făcut ca acum să venim cu o nouă abordare la Ministerul Energiei, coordonată cu cifrele din realitate, și anume să investim masiv în reactoare nucleare, în gaz și în capacități de stocare, anume baterii, pentru a putea echilibra prețul pe piață și pentru a putea avea o energie mai ieftină în perioada 6.00-22.00”, a afirmat Bogdan Ivan. 

Acesta a precizat că, pentru a reechilibra sistemul energetic național, „avem nevoie de noi capacități de producție”. 

„Energia din hidrocentrale este cea mai ieftină și cea mai sigură pentru următorii 30 de ani, urmată de energia nucleară, urmată de energia produsă din capacități de centrale bazate pe gaz. Iar pentru situațiile în care avem panouri și în care avem o supraproducție în timpul zilei, pentru că am investit miliarde de euro în ultimii doi-trei ani în panouri fotovoltaice, fără să avem baterii, producem energie pe care o vindem aproape gratis, o exportăm aproape gratis, la 0,20 euro megawatt-ul, fără să avem un raționament economic în spatele acestei fundamentări. 

România are nevoie și din acest motiv, în documentul pe care l-am înaintat către prim-ministru și care ajunge în CSAT în viitoarea ședință, am militat pentru mandatarea directă a Ministerului Energiei și a tuturor celorlalte ministere responsabile, inclusiv Ministerul Mediului, pentru ca atunci când avem proiecte de importanță strategică națională, de la exploatarea gazelor până la proiecte energetice hidrocentrale, termocentrale, centrale nucleare, să poată să depășească foarte rapid toate aceste proceduri pentru a scurta la jumătate timpii în care se emit toate autorizațiile de construire”, a mai afirmat Ivan. 

