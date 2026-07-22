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Bogdan Ivan vrea taxe mai mici la carburanți. Ce măsuri propune fostul ministru al Energiei

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bogdan ivan la o sedinta
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan anunţă, miercuri seară, că a depus o iniţiativă legislativă care prevede TVA redus la combustibili, de la 21% la 19% şi reducerea accizei la motorina standard, dar şi reinstituirea situaţiei de criză pe piaţă, pentru ca preţurile la pompă să înregistreze o scădere.

TVA redus la combustibili şi acciză redusă la motorină standard. Acum! Soluţia este în iniţiativa legislativă pe care am depus-o astăzi la Parlament. O soluţie susţinută total de Partidul Social Democrat, a transmis, miercuri seară, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Acesta acuză principalul partid de dreapta că s-a opus unui proiect similar depus de PSD.

Acum trei săptămâni am depus un proiect similar. Faptul că principalul partid de dreapta s-a opus a făcut ca preţul motorinei standard să crească de la 1 iulie, de la 8.80 lei/litru la 9.50 lei (în medie). Să le spunem oamenilor adevărul. Preţurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia şi nici oamenii de rând. «Ajută» în schimb Guvernul care taxează mai mult banii românilor direct la pompă. Preţuri mai mari, venituri mai mari la buget, a precizat Ivan.

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Fostul ministru al Energiei speră ca iniţiativa să fie susţinută de toţi parlamentarii în sesiunea extraordinară din Parlament.

În următoarea sesiune extraordinară din Parlament vreau ca toţi colegii parlamentari să aibă în faţă iniţiativa pe care am depus-o astăzi: TVA redus la carburanţi de la 21% la 19%, acciză redusă la motorina standard, reinstituirea situaţiei de criză pe piaţă, adaos comercial plafonat pe întreg lanţul valoric şi exportul de motorină realizat numai cu acordul ministerului de resort. Nu folosiţi această iniţiativă pentru răfuieli politice sau ideologice. Am mare încredere că, în absenţa unui ordin de partid, 99% dintre parlamentari ar vota pentru reducerea preţului carburanţilor în această formă, a adăugat Ivan.

Parlamentul va avea o sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie, pentru adoptarea unor proiecte necesare PNRR. Pe agenda Senatului se vor afla şi două proiecte generate de atacul cibernetic de la ANCPI.

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Editor : C.A.

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