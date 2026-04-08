Bolojan: 90% din avizele tehnice de racordare la rețelele electrice sunt pentru proiecte speculative

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că guvernul vrea să desfiinţeze avizele tehnice de racordare (ATR) la rețelele electrice, pe care investitorii speculativi le folosesc nu pentru a dezvolta proiecte, ci pentru a le vinde, blocând accesul investitorilor care vor să realizeze proiecte importante. El a mai anunțat că săptămâna viitoare va face publică lista cu firmele care au primit astfel de avize.

„Pentru a livra energie, este nevoie să ai acces la reţele. Noi trebuie să desfiinţăm avizele tehnice de racordare care blochează sau scumpesc acest acces. De ce trebuie să facem asta? Pentru că suntem în situaţia în care, faţă de aproximativ 9.000 de MW putere zilnică de care are nevoie economia românească, am emis avize tehnice de racordare de peste 78.000 MW la finalul anului trecut şi în această primăvară am ajuns la 80.000 MW, deci de aproape 10 ori puterea de care avem nevoie. În ultimii trei ani de zile, am avut cele mai mari creşteri, 27.000 MW, 30.000 MW. Deci cea mai mare parte din aceste avize tehnice de racordare au fost emise în ultimii trei ani de zile şi suntem în situaţia în care, analizând ce s-a întâmplat cu aceste avize, cum au evoluat, constatăm că sub 10% din ele au avansat. Aşa cum se vede, din cei 80.000 MW, în jur de 8.000 MW au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt în caracter speculative”, a spus premierul Ilie Bolojan miercuri, într-o conferinţă de presă.

Şeful Executivului a menţionat că „cei care au obţinut aceste proiecte nu intenţionează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă”.

„Ele oricum nu ar fi viabile, pentru că, depăşind de foarte multe ori consumul nostru, nu ai cui să vinzi această energie ipotetică, poate am alimenta şi Europa Centrală, dar efectiv blochează accesul investitorilor serioşi care dispun de finanţări şi nu se pot racorda. Cei care vor să facă investiţii sunt nevoiţi sau să cumpere aceste proiecte de la cei care şi-au rezolvat aceste ATR-uri, sau să plătească costuri suplimentare, aşa numitele întâriri de reţea, pentru a-şi creşte capacitatea reţelor din zona respectivă în aşa felul cum se poate conecta”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

„Am avut reglementări permisive”

Premierul a arătat şi cum am ajuns aici.

„Am avut reglementări permisive, ani de zile nu am avut garanţii, din 2024, ANRE, prin regulamente, a impus anumite garanţii, dar gândiţi-vă că sunt 5% din valoarea racordării, nu din valoarea investiţiei, deci au fost destul de reduse, s-au mai impus nişte termene care au fost prelungite, dar cert este că neavând reglementări, s-au permis aceste acţiuni speculative”, a menţionat el.

Şeful Executivului a mai spus că „de asemenea, nu am avut proceduri competitive”.

Potrivit premierului, „sunt şi efecte colaterale importante la agricultură”.

„Gândiţi-vă că avem 10.000 de hectare de terenuri care sunt scoase, formate în circuit agricol, fără să se facă investiţii pe ele”, a mai spus el.

Premierul a mai declarat că, până acum, s-au modificat aceste reglementări, dar aceste modificări nu au fost de natură a anula aceste terenuri, chiar dacă anul trecut am ajuns la termen aproximativ 8.500 MW, dar, pe total, avem 80.000 MW şi nu mai putem să continuăm în felul acesta.

„Ce trebuie să facem? Să înăsprim regulamentele, să mărim semnificativ garanţiile, să impunem termene ferme până la care trebuie să se realizeze aceste investiţii, să se obţină documentaţiile, iar dacă nu se obţin aceste termene ferme, înseamnă că cei care au depus garanţia trebuie să şi-o piardă în favoarea societăţii Transelectrica sau a celorlalţi deţinători de reţele sau în favoarea statului”, a explicat premierul.

Garanții mărite

Bolojan a menţionat că în această săptămână s-a finalizat consultarea publică pe care ANRE a făcut-o pentru a modifica acest regulament.

„Apreciez că creşterile de garanţie de la 5% la 20% din valoarea racordării sunt mici şi, în săptămâna următoare, va avea loc o dezbatere pe această temă. Aşa că guvernul va comunica propunerile către ANRE, solicitând includerea acestor propuneri în noul regulament în aşa fel că, până la sfârşitul acestei luni, să avem nou regulament publicat. Avem o ţară care are reglementări fără echivoc şi performează în domeniu fotovoltaic. Este vorba de Spania, care a avut şi ea un astfel de regulament. (..) Vom impune termene scurte în aşa fel încât să se parcurgă procedurile. Am putea ca în a doua jumătate acestui an şi cel târziu anul viitor să ne rămână în piaţă un număr de avize tehnice de raportare care reprezintă companii serioase care au finanţare şi pe care le vom vedea realizate”, a menţionat el.

Potrivit premierului, cel mai important lucru înseamnă că se va elibera practic reţelele noastre şi vom putea permite investitorilor serioşi care sunt pe piaţa românească, care vor să acceseze finanţări pe care le pune Ministerul Energiei şi Guvernul la dispoziţie sau care au finanţările proprii bancare, să poată realiza aceste investiţii.

„Pentru asta, e nevoie să deparazităm practic reţelele noastre de aceste avize tehnice de raportare şi putem să facem acest lucru adoptând, până la sfârşit, acest nou regulament care să rezolve aceste lucruri. De asemenea, este foarte important ca Transelectrica să aibă o strategie privind nevoile României pentru că trebuie să stabilim pe exactitate unde avem nevoie de fotovoltaic”, a spus premierul.

