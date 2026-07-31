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Video Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20% din producția de energie”

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INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
România cere sprijin Ucrainei și pune în funcțiune noi capacități Apel pentru economisirea energiei

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al apelor Dunării și ale râurilor. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al Centralei Nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea a aproximativ 20% din producția națională de energie.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea scăderii cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut.

Am oprit un prim grup, aceeași situație este și în Ungaria. Pe fondul tendinței de scădere există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Am pierde aproximativ 20% din producția de energie la nivel național. Ca urmare a reducerii debitelor pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția pe hidrocentrale. Față de un consum normal de peste 7.000 MW în orele de seară, importăm aproximativ 1.700 MW. Dacă se oprește și grupul doi, ar trebui să importăm peste 2.500 MW. Acest lucru se întâmplă și în țările vecine. Am discutat măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale”, a declarat premierul în briefingul după ședința de Guvern. 

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România cere sprijin Ucrainei și pune în funcțiune noi capacități

Ilie Bolojan a anunțat că România a solicitat sprijin din partea Ucrainei și că autoritățile încearcă să crească rapid producția internă de energie:

„Am discutat astăzi cu vicepremierul Ucrainei pentru a ne susține cu producția din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclearelectrica vor discuta pentru un ajutor de urgență în orele de seară din partea Ucrainei. În plan intern, toate capacitățile pe care le avem au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă. Pentru a putea crește cu 100-200 MW producția, ANRE și Transelectrica au autorizat și vor autoriza în zilele următoare toate capacitățile finalizate pentru a putea intra imediat în producție. Este vorba despre fotovoltaice, eoliene și capacități de stocare”.

Acesta a precizat că Executivul a aprobat și fonduri pentru lucrări menite să mențină nivelul apei necesar răcirii reactoarelor și a făcut un nou apel la reducerea consumului de energie în orele de vârf.

„Am alocat 7 milioane de lei pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune de unde pompele care își trag apa asigură răcirea centralei. Va fi importantă și economisirea voluntară în orele de seară. Fac un apel către cetățeni, companii și autorități publice să facă planificări de reduceri voluntare.

Estimările noastre sunt că, pe fondul secetei, și în următoarele două săptămâni nu vom avea precipitații importante. Este posibil ca consumul să crească până la 8.000 MW pe zi. Este o situație prin care trec toate țările din vecinătate. Cererea de energie din importuri este la fel de mare. Sper să reușim să menținem sistemul național în funcțiune”, a mai spus premierul.

Apel pentru economisirea energiei

Bolojan a atras atenția că. pe fondul stării de alertă, va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit şi a făcut un apel către cetăţeni, dar în special către companii, autorităţi publice să îşi facă planificări de reduceri voluntare.

„Încă o dată fac un apel către cetăţenii, dar în special către companii, către autorităţile publice să îşi facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru şi în luni vom avea o întâlnire cu dânşii, în aşa fel încât să luăm în calcul şi planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanţi, pentru a asigura energia electrică către populaţie”, a spus premierul la Palatul Victoria.

 

 

Editor : A.D.

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