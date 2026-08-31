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Bolojan anunță reluarea lucrărilor la termocentrala Iernut: „Va intra în probe în această iarnă și va funcționa la capacitate în 2027”

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ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Profimedia
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Din articol
Centrala ar urma să intre în probe în timpul iernii

Toate contractele necesare pentru reluarea în forță a lucrărilor la termocentrala de la Iernut vor deveni operaționale la jumătatea lunii septembrie, a anunțat luni premierul interimar Ilie Bolojan, după o vizită la Târgu Mureș. Lucrările ar urma să se încheie până la sfârșitul acestui an, iar centrala să intre în probe în timpul iernii și să funcționeze la capacitate în primul trimestru din 2027.

Termocentrala administrată de Romgaz este considerată un obiectiv strategic pentru sistemul energetic național și ar fi trebuit să înlocuiască încă din anii trecuți o parte dintre grupurile pe cărbune. Proiectul a ajuns la un stadiu de aproximativ 90% în momentul în care compania spaniolă care coordona lucrările a intrat în faliment și nu a mai putut continua contractul.

„Suntem în situația în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care au fost preluați de către Romgaz în administrare directă, după ce proiectul a fost realizat într-o proporție de 90%. Deci, foarte important, au trebuit identificați toți subcontractorii firmei spaniole care, așa cum știți, a intrat în faliment și nu a mai putut continua contractul. S-au reluat toate contractele cu ei, o parte dintre ei sunt deja în șantier și, începând de la jumătatea lunii septembrie, practic toate contractele care sunt necesare pentru a reporni lucrările în forță vor fi operaționale”, a declarat Ilie Bolojan.

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Centrala de la Iernut ar urma să contribuie la echilibrarea Sistemului Energetic Național, în condițiile în care zona centrală și cea de vest a țării înregistrează un deficit de producție, iar în sud-est, în special în Dobrogea, există un surplus. Punerea în funcțiune a noii capacități ar reduce și presiunea asupra rețelelor de transport operate de Transelectrica pe direcția est-vest.

„În Sistemul Energetic Național al României există un deficit de producție de energie în centrul și vestul României și avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea, această centrală urmând să funcționeze cu rol strategic de echilibrare a Sistemului Energetic Național și să reducă presiunea pe rețelele Transelectrica pe relația Est-Vest”, a explicat premierul interimar.

Centrala ar urma să intre în probe în timpul iernii

Conform calendarului asumat de echipele tehnice, lucrările de construcție ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului 2026. După această etapă vor începe probele, iar producția efectivă de energie în bandă este estimată pentru primele luni din 2027.

„Asta înseamnă că se va lucra până la sfârșitul acestui an, termen pe care echipa de aici și l-a asumat, în așa fel încât, de la sfârșitul anului, practic centrala să fie în faza de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă și, din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie”, a precizat Bolojan.

Acesta a mulțumit conducerii și echipelor Romgaz și a vorbit despre importanța termocentralei de la Iernut și a combinatului Azomureș pentru economia județului Mureș. 

"Vreau să mulţumesc echipei Romgaz, atât echipei centrale, cât şi echipelor de aici, de la Iernut şi de la Azomureş, pentru modul în care tratează problemele, pentru faptul că există un program clar legat de reînceperea producţiei la Azomureş şi de începere a funcţionării centralei de la Iernut. În aşa fel, pe două componente importante - îngrăşămintele pentru agricultură şi energia - să avem doi piloni importanţi în judeţul Mureş, cele două companii având şi un rol foarte important în economia judeţului, atât prin numărul de angajaţi, dar şi prin taxele şi impozitele şi prin generarea de dezvoltare pe care le aduc pentru locuitorii acestui judeţ. Acestea au fost aspectele care ţin de vizita pe care astăzi am realizat-o în judeţul Mureş", a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

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