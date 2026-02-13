Live TV

Bolojan: „Băieţii deştepţi ne-au blocat sistemul energetic”. Premierul cere Autorității de Reglementare să schimbe regulile

ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că „băieţii deştepţi” au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităţilor de conectare, multe dintre ele obţinute în scop speculativ. Şeful Guvernului cere Autorităţii de Reglementare să modifice urgent regulile, astfel încât astfel de practici să nu mai fie posibile şi investiţiile reale în energie să poată avansa.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că băieţii deştepţi, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, el precizând că cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri.

„Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în aceşti ani. Noi producem, să spunem, în total 9.000 de MW în structura noastră energiei. Cam asta este formula de echilibru dintre producţia de energie şi consum. Dar, în aceşti ani, ca să poţi să te conectezi în sistemul energetic, ca producător, ca stocare, am eliberat documentaţii, ATR-uri, pentru 77.000 de MW. Deci gândiţi-vă că practic am ocupat toată capacitatea, mai mult decât realistă, de conectare a unor investiţii, în domeniul energetic. Dacă mâine ai de făcut o staţie de stocare în România, nu te poţi conecta, pentru că tot terenul este ocupat şi aceste investiţii, parte sunt făcute de oameni serioşi, dar cea mai mare parte sunt investiţii de tip speculativ, de tip băieţii deştepţi, care, practic, dacă vrei să te conectezi cu o investiţie, astăzi, trebuie să te duci să le cumperi lor hârtiile. Astea trebuie să le spargem. Astea nu sunt lucruri foarte uşoare de făcut, pentru că atunci când li s-au eliberat ani de zile aceste ATR-uri, practic nu li s-a pus nicio condiţi, nici de garanţii, nici se facă investiţia, şi asta trebuie corectat”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Europa FM.

El a precizat că atunci când au eliberat acest teren, cu siguranţă oameni care au de investit în energie, companii puternice, vor reuşi să-şi pune investiţiile în practică, crescând cu 2.000, cu 3.000 de MW.

„Ne vom putea, într-adevăr, creşte producţia de energie, şi scădea preţul ca să avem o energie la un preţ acceptabil. Deci, practic, băieţii deştepţi, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, dându-le hârtii ca să ocupe terenul”, a menţionat premierul.

El a subliniat că, ”în condiţiile în care ar creşte producţia de energie şi mai ales stocarea, cu siguranţă ar putea scădea preţul energiei în anii următori, dar pentru asta le trebuie 1.000-2.000 de megavati în stocare”.

„Din punctul meu de vedere, dacă facem aceste lucruri, vom avea o tendinţă de scădere a preţului energiei electrice. Nu mi se pare normal să vin cu nişte cifre care să fie în termeni absoluţi, dar cred că cu 10-20% pot fi scăzute preţurile, doar dacă facem ceea ce este corect şi eliberăm terenul şi lăsăm oamenii care vor să investească în energie chiar să o facă. Pentru asta companiile noastre de stat trebuie să procedeze economic, iar cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri. Gândiţi-vă că când ai ocupat tot terenul, trebuie să treci, iertaţi-mă, pe la o vamă de interior ca să faci o investiţie, ceea ce nu este corect nici pentru investitor, nici pentru economie, dar nici pentru cetăţeani”, a mai spus Bolojan.

