Exclusiv Bolojan: Piaţa de energie funcţionează la preţuri mari pentru că am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi

Facturi la energie
Facturi la energie. Foto: Getty Images

Ilie Bolojan este de acord cu oamenii de afaceri care reclamă lipsa de competitivitate a afacerilor lor în România din cauza preţurilor mari la energie. „Am luat nişte decizii greşite, că am tolerat acţiunile care înseamnă scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi a preţurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta”, a declarat premierul la Digi24.

„Una din problemele noastre este că piaţa noastră de energie funcţionează la nişte preţuri mai mari decât ar putea funcţiona în condiţii normale. Asta pentru că am luat nişte decizii greşite, pentru că am tolerat acţiunile care înseamnă scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi a preţurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta, din păcate. Gândiţi-vă la două lucruri - şi începând de săptămâna viitoare am anunţat că o să mă ocup de acest lucru - noi avem cam 9.000 de megawaţi necesari ca să ţinem ţara asta în funcţiune. Şi compania Transelectrica, de exemplu, împreună cu distribuitorii, care au reţelele în gestiune, dacă ar avea o producţie de 1.000, 2.000, 3.000 de megawaţi suplimentari, gândiţi-vă că noi am fi o ţară care am avea o supraproducţie de electricitate, deci preţurile ar scădea foarte mult, numai pentru că avem o producţie mai mare. Ca să poţi să produci energie, trebuie să te poţi racorda la sistemul nostru de reţele”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la Digi 24.

Premierul a precizat că a constatat că producătorii de energie nu au loc pe piaţă din cauza actualului sistem care îi favorizează pe unii dintre jucătorii din acest sector.

„Dacă terenul este ocupat, atunci nu te poţi racorda, iar dacă e înghesuială într-o anumită zonă, ţi se cer costuri suplimentare, aşa-numirele întăriri de reţea, ca să dezvolţi reţeaua. Ştiţi în 3 ani de zile câte ATR-uri am eliberat, deci viitoare proiecte de conectare? 78.000 de megawati. Deci gândiţi-vă, dacă de la 9.000 am creşte la 11.000, 12.000, 13.000, am avea supraproducţie. Au eliberat unor oameni care cea mai mare parte fac doar hârtii, ei au ocupat reţelele, iar dumneavoastră, un investitor, dacă vreţi să faceţi o investiţie, nu vă mai puteţi racorda, că este ocupată. Dar a doua zi, după ce vă duceţi la această companie, s-ar putea să vă sune cineva care are un proiect, care să vă spună: vă vând eu documentaţia şi trebuie să spargem aceste ATR-uri care sunt de ani de zile ocupate şi practic în felul acesta ocupă posibilitatea de a produce energie în România, nu te poţi racorda la reţele sau te poţi racorda peste ceva ani sau poţi să produci ceva la nişte preţuri foarte mari”, a explicat primul ministru.

Premierul este de părere că actualul sistem trebuie „corectat” astfel încât, având mai multă producţie, preţurile să scadă.

„Trebuie să facem ordine în zona de traderi pentru că este anormal. Dacă am lucra serios toată lumea şi n-ar fi blocaje şi întârzieri, eu cred că între şase luni şi un an de zile am vedea nişte căderi serioase, pentru că asta înseamnă să încurajăm şi să finanţăm stocarea doar, să forţăm Hidroelectrica, care n-a făcut aproape nimic să facă stocare, să-şi facă stocarea şi să facem ordine în piaţă, în aşa fel încât contractele pe termen lung să devină dominante, în aşa fel încât preţurile la care cumpără companiile să fie predictibile nu să stea în fiecare zi la preţul zilnic, dar pentru asta trebuie lucrat foarte serios”, a adaugat Ilie Bolojan.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Digi Sport
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Te-ar putea interesa și:
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea tupeul să spună că aceste companii nu s-au plâns de taxe
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul anunţă noi reguli privind angajările la stat. Cum va fi posibil cumulul pensiei cu salariul
pompa de benzina
Bolojan, despre prețurile carburanților: „Va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”
ilie bolojan
Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Ce i-a transmis Olguței Vasilescu
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Explicațiile lui Bolojan în legătură cu pachetul social promovat de PSD: În 2024 am avut fonduri europene, anul acesta am depășit cota
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Ilie Bolojan acuză PSD de „retorică tip AUR” și pe Sorin Grindeanu de...
KC-135 Stratotanker
Primele trei avioane cisternă KC-135 Stratotanker au aterizat în...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
avioane cisterna
Ministrul Apărării, despre cele 3 avioane tip cisternă sosite în...
Ultimele știri
O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 ani au murit
Ilie Bolojan, la Digi24: „Acest buget a fost creionat când nu aveam război în Orientul Mijlociu”
Sorin Grindeanu: Bolojan este premier şi cu voturile PSD. Noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus
Citește mai multe
