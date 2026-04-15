Bolojan prezintă 5 direcții de acțiune pentru piața energiei: Preţurile ridicate şi instabilitatea sunt rezultatul unor blocaje

Premierul Ilie Bolojan afirmă, miercuri seară, că energia este unul dintre domeniile esenţiale în România, iar situaţia în care s-a ajuns, cu reţele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanţă nerelevanţi şi o piaţă afectată de volatilitate trebuie remediată.

„Energia este unul dintre domeniile esenţiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, preţurile ridicate şi instabilitatea din piaţă sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula şi ineficienţa şi al unor întârzieri în investiţii care s-au acumulat în timp. Avem reţele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanţă nerelevanţi, o piaţă afectată de volatilitate şi întârzieri în dezvoltarea capacităţilor de stocare şi a marilor investiţii. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie şi pentru cetăţeni”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta anunţă că a semnat şi a trimis o propunere către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, în contextul dezbaterii care va avea loc joi, privind modificarea regulamentelor prin creşterea garanţiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu.

„Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacităţi în reţea fără a fi implementate, să îşi piardă autorizaţiile, iar proiectele care dispun de finanţare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creşterea producţiei de energie. Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creştem producţia de energie şi să punem ordine în modul în care funcţionează piaţa”, afirmă premierul.

Acesta vorbeşte despre cinci direcţii de acţiune:

1. Deblocarea investiţiilor reale

„În prezent, accesul la reţele este blocat de un număr foarte mare de avize tehnice de racordare care nu se concretizează. Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative şi nu se realizează. Acestea blochează investitorii serioşi, care fie sunt obligaţi să cumpere proiecte, fie să suporte costuri suplimentare pentru racordare”, afirmp premierul.

Potrivit acestuia, situaţia este corectată prin reguli mai stricte: „creştem garanţiile, impunem termene ferme şi eliminăm proiectele care nu sunt duse la capăt”.

„Astfel, eliberăm reţelele şi redăm accesul celor care pot construi efectiv”, a transmis Bolojan.

2. Creşterea performanţei companiilor de stat din domeniul energiei

„Companiile de stat produc cea mai mare parte a energiei din România, dar performanţa lor este afectată de indicatori slabi, care măsoară activitatea, nu rezultatele. Lipsesc criteriile care să ducă la înlocuirea managementului atunci când obiectivele nu sunt îndeplinite, iar investiţii importante sunt întârziate ani de zile”, este de părere premierul.

Acesta anunţă că se va schimba abordarea: „audităm contractele de mandat, introducem indicatori clari şi măsurabili, legaţi direct de performanţă, şi stabilim reguli fără echivoc pentru menţinerea în funcţie”.

3. Reducerea distorsiunilor din piaţa de energie

„O parte importantă din energie se tranzacţionează pe pieţele pe termen scurt, unde volatilitatea este ridicată şi preţurile sunt mai mari. În plus, există comportamente în piaţă care amplifică aceste distorsiuni şi afectează costul final pentru consumatori. Vom reduce dependenţa de piaţa spot, vom stimula contractele pe termen lung şi vom îmbunătăţi mecanismele de funcţionare ale pieţei, inclusiv prin creşterea lichidităţii şi o mai bună disciplină a actorilor implicaţi”, afirmă Bolojan.

4. Creşterea capacităţilor de stocare

Premierul afirmă că România a crescut în ultimii ani producţia din surse regenerabile, dar fără o dezvoltare suficientă a capacităţilor de stocare.

„Această lipsă generează dezechilibre în sistem şi costuri suplimentare. În prezent, capacităţile de stocare sunt încă limitate raportat la nevoi. Accelerăm investiţiile în baterii şi în stocarea prin pompaj, folosind fonduri europene şi scheme de sprijin, şi corelăm noile investiţii în regenerabile cu soluţii de stocare, pentru a stabiliza sistemul”, a mai scris premieurl pe Facebook.

5. Susţinerea investiţiilor strategice

Ilie Bolojan apreciază că proiectele majore din energie sunt esenţiale, dar multe dintre ele sunt întârziate de birocraţie, proceduri greoaie şi lipsa de coordonare.

„„Interconectările, modernizarea reţelelor şi noile capacităţi de producţie trebuie accelerate. Vom simplifica procesele de autorizare şi vom reduce blocajele administrative, astfel încât aceste investiţii să fie duse la capăt într-un ritm care să răspundă nevoilor reale ale economiei”, anunţă prim-ministrul.

Potrivit acestuia, aplicarea acestor măsuri înseamnă corectarea unor disfuncţionalităţi majore care astăzi ţin preţurile sus şi blochează dezvoltarea

„Primele efecte trebuie să apară din această toamnă, iar pe parcursul anului viitor românii trebuie să vadă o piaţă mai stabilă şi preţuri mai corecte la energie”, a mai transmis Bolojan.

Anterior, Cancelaria premierului a anunţat că propune înăsprirea condiţiilor de racordarea la reţeaua electrică, pentru a descuraja proiectele neserioase sau speculative.

„În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ”, a arată Guvernul.

Cancelaria premierului a transmis ANRE o serie de propuneri care vizează, în primul rând, o creştere consistentă a garanţiei financiare la un nivel suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investiţiile reale. Se mai propune, de asemenea, constituirea mai devreme a garanţiei, dar şi reguli clare de gestionare a acesteia.

